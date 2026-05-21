أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالان هاتفيان اليوم الأربعاء، مع كل من الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة، وسمو الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، تناول الاتصالان التنسيق المستمر إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود المشتركة لاحتواء حالة التوتر الراهنة وخفض التصعيد.

وأعرب عبد العاطي خلال الاتصالين عن التقدير لموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعطاء الحوار والدبلوماسية فرصة لتسوية الخلافات وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق نحو مواجهات أوسع.

وأكد وزير الخارجية على الأهمية القصوى لاستمرار مسار التفاوض الأمريكي - الإيراني حتى التوصل إلى اتفاق متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف.

وشدد عبد العاطي، في الوقت ذاته على ضرورة أن يراعي أي اتفاق الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها أمن واستقرار دول الخليج العربي الشقيقة باعتبار ذلك ركيزة أساسية للأمن القومي المصري والعربي.

وأعاد عبد العاطي التأكيد على أهمية الاعتماد الكامل على خيار الدبلوماسية لتسوية الخلافات بما يحفظ مقدرات شعوب المنطقة.