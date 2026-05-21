إعلام إيراني: أمريكا أرسلت نصا جديدا عبر باكستان ردا على نصنا

12:56 ص 21/05/2026

نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني، أن الولايات المتحدة أرسلت نصا جديدا عبر باكستان ردًا على النص الإيراني قبل ثلاثة أيام.

وقال المصدر المطلع، إن طهران تدرس النص الأمريكي الجديد حاليًا ولم ترد عليه بعد، مؤكدًا أنه لم يحسم أي شيء حتى الآن بشأن النصوص الإيرانية والأمريكية المتبادلة.

وأشار المصدر الإيراني، إلى أن الوسيط الباكستاني في طهران يسعى للتقريب بين نصي الطرفين.

