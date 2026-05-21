أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه في إطار المتابعة المستمرة لتأمين استقرار الشبكة الكهربائية، شب حريق محدود بأحد محولات محطة محولات "النقرة الرئيسية" جهد 220/66 ك.ف بمحافظة أسوان، سعة 225 ميجا فولت أمبير، ما ترتب عليه فصل المحولين الآخرين بالمحطة كإجراء احترازي حفاظًا على سلامة التشغيل.

واضافت الوزارة في بيان، أنه فور وقوع الحادث، تم التنسيق الفوري مع قوات الحماية المدنية، حيث تمت السيطرة على الحريق وفصل التغذية عن المحطة، مع الدفع بمصادر تغذية بديلة لإعادة التيار الكهربائي إلى المناطق المتأثرة.

وأوضحت أنه نجحت فرق التشغيل والطوارئ في إعادة التغذية الكهربائية لمعظم المزارع ومحطات الري والتجمعات السكنية الواقعة بنطاق عمل المحطة خلال فترة زمنية تراوحت بين 15 و35 دقيقة.

وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استمرار رفع درجة الاستعداد والمتابعة الميدانية من جانب فرق التشغيل والصيانة، لضمان استقرار التغذية الكهربائية واستمرار تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الفنية اللازمة للتعامل مع الموقف وتأمين الشبكة الكهربائية.