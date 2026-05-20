كرّم السفير الدكتور أحمد فهمي، سفير مصر لدى المجر، الطالبة المصرية شهد أيمن محمد علي جعفر نجم، وذلك بمقر السفارة المصرية في العاصمة بودابست، عقب حصولها على جائزة التميز الطلابي المرموقة ضمن برنامج المنح المجرية "Stipendium Hungaricum"، من بين آلاف الطلاب الدوليين المشاركين في البرنامج.

وبحسب بيان صادر عن السفارة المصرية بالمجر، جاء التكريم تقديرا لتفوق الطالبة العلمي والأخلاقي، إلى جانب حصولها على المركز الأول على دفعتها خلال دراستها الجامعية.

وأشاد السفير المصري، خلال اللقاء بالمسيرة الأكاديمية المتميزة للطالبة، بدءاً من تخرجها في مدارس STEM للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمصر، وصولاً إلى تفوقها في دراسة هندسة الميكاترونكس بجامعة جامعة دبرتسن، إحدى أبرز الجامعات المجرية.

كما تناول اللقاء الخطوات المقبلة في مسيرتها الأكاديمية، حيث تستعد لاستكمال دراستها العليا للحصول على درجة الماجستير في الهندسة، في إطار مواصلة أبحاثها العلمية وتطوير خبراتها الأكاديمية.

وأكد السفير حرص الدولة المصرية على دعم أبنائها الدارسين بالخارج، باعتبارهم ثروة علمية ومعرفية تمثل مصر بصورة مشرفة في مختلف المحافل الدولية.

من جانبها، أعربت المهندسة شهد نجم عن فخرها وامتنانها بهذا التكريم، مؤكدة أن اهتمام وطنها بما حققته يمثل حافزاً كبيراً للاستمرار في مسيرتها العلمية، وتوظيف خبراتها المستقبلية لخدمة جهود التنمية والتطوير في مصر.