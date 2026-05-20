أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارًا بالإخلاء الفوري لسكان بلدتي حبوش ودير الزهراني جنوبي لبنان، تمهيدًا لاستهدافهم.

وقال أفيخاي أدرعي، في منشور له على منصة أكس اليوم الأربعاء: "إنذار عاجل إلى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: حبوش، دير الزهراني".

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال أنه "في ضوء قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة. جيش الاحتلال الإسرائيلي لا ينوي المساس بكم".

وأضاف المتحدث الإسرائيلي: "إنه حرصا على سلامتكم، عليكم إخلاء منازلكم فورا والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضٍ مفتوحة".

وأشار إلى أن "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرّض حياته للخطر".