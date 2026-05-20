"غرفة السياحة": الحج البري يحظى بإقبال كبير من الحجاج

كتب : محمد أبو بكر

08:18 م 20/05/2026 تعديل في 08:49 م

أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية

قال أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، إن الحج البري ما زال يحظى بإقبال من عدد كبير من الحجاج، رغم تقارب أسعار بعض برامج الطيران، موضحًا أن هناك حجاجًا يفضلون السفر برًا، فيما يتخوف آخرون من الطيران، لذلك حرصت وزارة السياحة وغرفة الشركات على استمرار هذا النمط من الحج مع تطوير الخدمات المقدمة للحجاج.

وأضاف "إبراهيم"، في تصريحات لمصراوي على هامش استعدادات موسم الحج السياحي 2026 من مكة المكرمة، أن هناك نقاشات دارت خلال الموسم الماضي بعد تطبيق بعض الإجراءات الجديدة داخل المملكة العربية السعودية، المتعلقة بتوقف الحافلات بمنطقة النوارية وعدم دخولها مباشرة إلى مكة المكرمة، وهو ما أثار تساؤلات حول مستقبل الحج البري، إلا أن الجهات المنظمة استقرت على استمرار المنظومة مع تطوير آليات التشغيل والخدمات.

وأشار إلى أن لجان البعثة السياحية حرصت على التواجد مع أولى رحلات الحج البري، لمتابعة الوضع على أرض الواقع وتقييم الجوانب اللوجستية والتنظيمية، موضحًا أن أبرز الملاحظات في البداية كانت مرتبطة بنقل الأمتعة، خاصة أن الحافلات داخل المملكة لا تتحمل أعداد الحقائب بالشكل المعتاد في الرحلات المصرية.

وأوضح رئيس لجنة السياحة الدينية أن الجهات المنظمة اضطرت لتوفير وسائل إضافية لنقل الأمتعة، إلى جانب تخصيص حافلات مستقلة للحقائب في بعض الرحلات، بما ساهم في تسهيل حركة الحجاج وتقليل زمن الانتظار بصورة كبيرة.

وأكد أن الوزارة والغرفة تستهدفان دائمًا توفير أكبر قدر من الراحة للحجاج، مشيرًا إلى أن زمن الانتقال في بعض الرحلات انخفض من ساعتين ونصف في البداية إلى نحو نصف ساعة فقط بعد معالجة الملاحظات التشغيلية.

وأضاف أن لجان البعثة تواصل المرور بشكل دوري على فنادق إقامة الحجاج، مع استخدام وسائل تكنولوجية حديثة داخل الفنادق، من بينها QR Code يتيح للحجاج الوصول بسهولة إلى التطبيقات والخدمات المختلفة الخاصة بالبعثة.

وأشار إلى أن مستقبل الحج البري خلال المواسم المقبلة يرتبط بالقرارات التنظيمية الصادرة عن المملكة العربية السعودية، موضحًا أن بعض الدول سبق أن أوقفت الحج البري ثم أعادت تشغيله مرة أخرى.

وشدد رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة على أن الوزارة والغرفة تتابعان بشكل مستمر ردود أفعال الحجاج ومستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكدًا أن تطوير الخدمات الحالية قد يسهم في زيادة الإقبال على الحج البري خلال المواسم المقبلة.

