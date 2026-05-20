ترامب: شعبيتي في إسرائيل 99% وقد أترشح لرئاسة الوزراء هناك

كتب : وكالات

07:16 م 20/05/2026

دونالد ترامب

قال دونالد ترامب، إن استطلاع رأي أُجري في إسرائيل أظهر أن شعبيته هناك تصل إلى 99%، لافتًا إلى أنه قد يترشح لمنصب رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد انتهاء ولايته الحالية في الولايات المتحدة.

وبحسب فوكس نيوز، فإن ترامب كان يمزح مع الصحفيين عقب وصوله إلى مطار جروتون-نيو لندن استعدادًا لإلقاء خطاب التخرج في حفل تخرج أكاديمية خفر السواحل الأمريكية لهذا العام.

وقال ترامب إنه قد يترشح لمنصب رئيس وزراء إسرائيل بعد انتهاء ولايته الحالية نظرًا لشعبيته الكبيرة هناك، مضيفًا: "ربما بعد انتهاء ولايتي الحالية سأذهب إلى إسرائيل وأترشح لمنصب رئيس الوزراء.. أجريت استطلاع رأي هذا الصباح، ونسبة تأييدي 99%".

توافد جماهير الأهلي على استاد برج العرب لمواجهة المصري -فيديو وصور
