قال دونالد ترامب، إن استطلاع رأي أُجري في إسرائيل أظهر أن شعبيته هناك تصل إلى 99%، لافتًا إلى أنه قد يترشح لمنصب رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد انتهاء ولايته الحالية في الولايات المتحدة.

وبحسب فوكس نيوز، فإن ترامب كان يمزح مع الصحفيين عقب وصوله إلى مطار جروتون-نيو لندن استعدادًا لإلقاء خطاب التخرج في حفل تخرج أكاديمية خفر السواحل الأمريكية لهذا العام.

"Maybe after I do this I'll go to Israel and run for prime minister. I had a poll this morning, I'm 99%." pic.twitter.com/eN2PIVnOVE — Fox News (@FoxNews) May 20, 2026

وقال ترامب إنه قد يترشح لمنصب رئيس وزراء إسرائيل بعد انتهاء ولايته الحالية نظرًا لشعبيته الكبيرة هناك، مضيفًا: "ربما بعد انتهاء ولايتي الحالية سأذهب إلى إسرائيل وأترشح لمنصب رئيس الوزراء.. أجريت استطلاع رأي هذا الصباح، ونسبة تأييدي 99%".