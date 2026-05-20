أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجود توافق "كامل وتام" في الرؤى والمواقف بينه وبين رئيس حكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في كل ما يتعلق بالملف الإيراني.

ترامب يؤكد توافقه التام مع نتنياهو

أوضح ترامب، في تصريحاته، اليوم الأربعاء، أن هذا الانسجام يعكس الرغبة المشتركة للجانبين في تنسيق الخطوات القادمة، لمواجهة التحديات الإقليمية المرتبطة بطهران وتشديد الضغوط الدبلوماسية والسياسية عليها خلال المرحلة المقبلة، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية في نبأ عاجل.

ترامب يُبدي ثقته في استجابة نتنياهو لتوجهاته

أبدى الرئيس الأمريكي، ثقة كبيرة في طبيعة العلاقات الثنائية التي تجمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي، مشددا على أن نتنياهو سيفعل ما يريده منه في الملفات ذات الاهتمام المشترك.

تأكيدات أمريكية على تطابق الرؤى تجاه الملف النووي وتحركات طهران

جدد ترامب، تركيزه على الخصوصية الشديدة التي تحكم التعاون مع إسرائيل في مواجهة طهران، مكررا إشارته إلى أن نتنياهو سيتماشى تماما مع الرغبات والتوجهات الأمريكية في كل ما يخص القضايا المرتبطة بالجمهورية الإسلامية.

يأتي هذا التصريح في ظل فشل جولات المفاوضات الأخيرة بين واشنطن وطهران، وانتهاء المُهلة التي حددها ترامب لإيران دون التوصل إلى اتفاق جوهري حول برنامجها النووي.