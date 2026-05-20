مواعيد امتحانات مسابقة معلمي الدراسات الاجتماعية والإنجليزي بالتربية والتعليم

كتب : أحمد العش

05:31 م 20/05/2026

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، اليوم الأربعاء، إتاحة الاستعلام عن مواعيد الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين في مسابقتي شغل وظيفة معلم مساعد مادتي "الدراسات الاجتماعية" و"اللغة الإنجليزية"، وذلك للعاملين المستعان بهم للعمل بنظام الحصة بالمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

إدراج دفعة جديدة من معلمي الحصة بمسابقة الدراسات الاجتماعية

أوضح "الجهاز" في بيان له، أنه بالنسبة لمسابقة معلم مساعد مادة "الدراسات الاجتماعية"، فإن التحديثات الأخيرة الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تضمنت إدراج دفعة جديدة من المتقدمين من معلمي الحصة، إذ تم تحميل البيانات على المنظومة الإلكترونية بما يتيح للمتقدمين المستحقين التعرف على موقفهم من المسابقة ومواعيد الامتحانات المقررة لهم.

وأشار "البيان" إلى أن هذه الخطوة تأتي استمرارًا لجهوده في تحديث بيانات المتقدمين تباعًا وفقًا للكشوف الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضمانًا لإتاحة الفرصة أمام جميع المستحقين لاستكمال إجراءات المسابقات.

طريقة الاستعلام عن مواعيد امتحانات معلمي الدراسات الاجتماعية والإنجليزي

يمكن للمتقدمين الاستعلام عن مواعيد الامتحانات عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية: jobs.caoa.gov.eg

وأهاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالمتقدمين متابعة الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وموقع بوابة الوظائف الحكومية للاطلاع على أي تعليمات متعلقة بالمسابقات.

