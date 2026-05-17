أبدى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف تفاؤله بإمكانية عقد جولة جديدة من المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تهدئة التوتر بين الجانبين وإعادة فتح قنوات التواصل السياسي.

إسلام آباد تواصل دور الوسيط

وأكد شريف، في مقابلة مع صحيفة "ذا تايمز"، أن باكستان لا تزال تلعب دور الوسيط عبر تمرير الرسائل بين واشنطن وطهران، رغم انتهاء الجولة الأولى من المحادثات من دون التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.

رسائل دبلوماسية بين الجانبين

وأوضح رئيس الوزراء الباكستاني أن بلاده تبذل جهوداً متواصلة لدفع المفاوضات إلى الأمام، مشيراً إلى أن التواصل غير المباشر بين الولايات المتحدة وإيران لا يزال قائماً عبر قنوات دبلوماسية تعمل عليها إسلام آباد.

وقال شريف إن تحقيق السلام "لا يأتي بسهولة"، بل يتطلب الصبر والحكمة والقدرة على تحريك الأمور رغم أصعب التحديات، مضيفاً أن بلاده تأمل أن تثمر الجهود الحالية عن إطلاق جولة ثانية من المحادثات في العاصمة الباكستانية.