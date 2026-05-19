أعلنت وزارة السياحة والآثار تدشين قافلة توعوية لحجاج السياحة المصريين بمطار مطار القاهرة الدولي، وذلك بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية، في إطار الاستعدادات الخاصة بموسم الحج لهذا العام.

سامية سامي: "تكثيف البرامج التوعوية" للحجاج

أكدت سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس مكتب شؤون الحج السياحي المصري، أن تدشين القافلة يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير السياحة والآثار شريف فتحي، بضرورة تكثيف البرامج التوعوية لحجاج السياحة قبل السفر.

"شرح عملي" للمناسك والرد على استفسارات الحجاج

أوضحت سامية سامي أن القافلة تقدم رسائل إرشادية مبسطة للحجاج قبل المغادرة، إلى جانب شرح عملي لمناسك الحج، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم الحج داخل المشاعر المقدسة والحرمين الشريفين.

وأضافت أن فرق التوعية تقوم بالرد المباشر على استفسارات الحجاج، بما يضمن جاهزيتهم الكاملة قبل السفر إلى الأراضي المقدسة.

"واعظات من الأزهر" ضمن فريق التوعية

أشارت مساعد الوزير إلى الاستعانة بواعظات من الأزهر الشريف ضمن فريق التوعية هذا العام، نظرًا لخصوصية بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالسيدات، بما يتيح تقديم إرشاد ديني متخصص والرد على استفسارات الحاجات بصورة دقيقة.

"52%" من حجاج السياحة سيدات هذا الموسم

أكدت أن هذه الخطوة جاءت في ضوء ارتفاع نسبة السيدات ضمن حجاج السياحة هذا الموسم، حيث تمثل السيدات نحو 52% من إجمالي الحجاج، بما يعكس حرص الوزارة على تقديم خدمات توعوية شاملة تناسب مختلف الفئات.

"محتوى موثوق" بالتعاون مع الأزهر الشريف

أوضحت سامية سامي أن القافلة يتم تنفيذها بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية، بما يضمن تقديم محتوى توعوي موثوق يجمع بين الإرشادات الدينية السليمة والتعليمات التنظيمية الخاصة بالحج.

"استمرار القافلة" حتى سفر آخر الأفواج

أضافت أن فعاليات القافلة ستستمر حتى مغادرة آخر أفواج حجاج السياحة من مطار القاهرة الدولي يوم 22 مايو الجاري، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الحجاج قبل السفر.

"ندوات دينية" للحجاج بمكة والمدينة

في السياق ذاته، أكدت وزارة السياحة والآثار تنظيم ندوات توعوية ودينية بشكل دوري لحجاج السياحة عقب وصولهم إلى مقار إقامتهم في المدينة المنورة ومكة المكرمة، بهدف توعيتهم بكيفية أداء المناسك بصورة صحيحة، وتعزيز الجوانب الدينية والروحية لديهم خلال رحلة الحج.