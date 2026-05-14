إحباط محاولة تفجير كاتدرائية في حلب بسوريا

أعلنت مطرانية السريان الأرثوذكس لأبرشية حلب وتوابعها، إحباط محاولة تفجير داخل كاتدرائية مار أفرام السرياني، الواقعة في منطقة السليمانية بمدينة حلب.

قالت المطرانية في بيان نشرته، إنه الحادثة وقعت صباح الأربعاء 13 مايو 2026 بعدما تم اكتشاف جسم غريب ملفوف بكيس أسود سقط من سيارة دفن الموتى التابعة لأحد مكاتب الدفن.

وذكرت أنه أثناء إدخال جثمان أحد أبناء الرعية إلى الكاتدرائية، إذ سقط جسم صغير غريب ملفوف بكيس أسود من سيارة دفن الموتى، ليعتقد في البداية أنه جزء من السيارة، غير أن السائق نفى ذلك.

وعلى الفور، تم استدعاء شرطي المرور، ثم عناصر الأمن الذين أغلقوا المكان بعد الاشتباه بكون الجسم متفجرا، قبل أن تصل وحدة المتفجرات وتتولى التعامل معه ونقله بحرفية عالية.

وأضافت المطرانية، أنه عند مراجعة كاميرات المراقبة، تبين أن الجسم كان قد سقط من سيارة الدفن التي كانت مركونة ليلاً في شارع قريب.

واختتمت المطرانية بيانها بشكر الله على سلامة الجميع، والإشادة بسرعة استجابة الجهات الأمنية، داعية إلى أمن البلاد وسلامة أبنائها، وفقا لروسيا اليوم.