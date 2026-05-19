إعلان

الجيش الإيراني: سنفتح جبهات جديدة إذا تعرضت البلاد لاعتداء جديد

كتب : وكالات

01:32 م 19/05/2026

الجيش الإيراني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني أن القوات الإيرانية ستتجه إلى فتح جبهات جديدة واستخدام أدوات وأساليب مختلفة إذا تعرضت البلاد لاعتداء جديد، مشددًا على أن أي تحرك ضد إيران سيواجه برد مختلف عن السابق.

وقال المتحدث إن الطرف الذي وصفه بالعدو كان يعتقد أنه قادر على الوصول إلى هدفه النهائي عبر تنفيذ مخطط يهدف إلى تقسيم البلاد من خلال اغتيال المرشد الإيراني وعدد من القادة العسكريين.

وأضاف أن القوات الإيرانية تعاملت مع فترة وقف إطلاق النار باعتبارها مرحلة تتطلب الاستعداد الكامل كما يحدث خلال ظروف الحرب، موضحًا أن تلك الفترة استُغلت في دعم الجاهزية العسكرية وتعزيز القدرات القتالية.

وأشار إلى أن القوات الإيرانية تواصل فرض سيطرتها على مضيق هرمز، مؤكدًا أن الأوضاع لن تعود إلى ما كانت عليه في السابق.

كما شدد المتحدث باسم الجيش الإيراني على أنه لا توجد خيارات أمام الطرف الآخر سوى احترام الشعب الإيراني ومراعاة ما وصفه بالحقوق المشروعة للبلاد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش الإيراني مضيق هرمز المرشد الإيراني إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وول ستريت جورنال: ترامب كان يميل لتنفيذ هجوم على إيران
شئون عربية و دولية

وول ستريت جورنال: ترامب كان يميل لتنفيذ هجوم على إيران
5 أسباب منها "السوسة".. لماذا قفزت أسعار الطماطم إلى 70 جنيها للكيلو؟
اقتصاد

5 أسباب منها "السوسة".. لماذا قفزت أسعار الطماطم إلى 70 جنيها للكيلو؟
خطة تشغيل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة في عيد الأضحى 2026
أخبار مصر

خطة تشغيل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة في عيد الأضحى 2026
شارك في "اللعبة 2".. وفاة الفنان الشاب محمد فؤاد عابدين
زووم

شارك في "اللعبة 2".. وفاة الفنان الشاب محمد فؤاد عابدين

زيارة بوتين إلى بكين.. ما أبرز الملفات على طاولة المباحثات بين الرئيسين
شئون عربية و دولية

زيارة بوتين إلى بكين.. ما أبرز الملفات على طاولة المباحثات بين الرئيسين

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مجزرة أبنوب.. 15 دقيقة رعب عاشتها أسيوط- (تغطية خاصة)
5 أسباب منها "السوسة".. لماذا قفزت أسعار الطماطم إلى 70 جنيها للكيلو؟
تأكيدًا لمصراوي.. محافظة القاهرة توضح موقف توصيل المرافق لأصحاب نموذج 10
رسميًا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين 6 أيام
بعد افتتاح الدلتا الجديدة .. هل تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من القمح؟
بعد التصريح بدفنهم.. خروج جثامين ضحايا إطلاق النار بأبنوب من المستشفى- صور وفيديو