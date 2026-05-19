أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني أن القوات الإيرانية ستتجه إلى فتح جبهات جديدة واستخدام أدوات وأساليب مختلفة إذا تعرضت البلاد لاعتداء جديد، مشددًا على أن أي تحرك ضد إيران سيواجه برد مختلف عن السابق.

وقال المتحدث إن الطرف الذي وصفه بالعدو كان يعتقد أنه قادر على الوصول إلى هدفه النهائي عبر تنفيذ مخطط يهدف إلى تقسيم البلاد من خلال اغتيال المرشد الإيراني وعدد من القادة العسكريين.

وأضاف أن القوات الإيرانية تعاملت مع فترة وقف إطلاق النار باعتبارها مرحلة تتطلب الاستعداد الكامل كما يحدث خلال ظروف الحرب، موضحًا أن تلك الفترة استُغلت في دعم الجاهزية العسكرية وتعزيز القدرات القتالية.

وأشار إلى أن القوات الإيرانية تواصل فرض سيطرتها على مضيق هرمز، مؤكدًا أن الأوضاع لن تعود إلى ما كانت عليه في السابق.

كما شدد المتحدث باسم الجيش الإيراني على أنه لا توجد خيارات أمام الطرف الآخر سوى احترام الشعب الإيراني ومراعاة ما وصفه بالحقوق المشروعة للبلاد.