أفاد التلفزيون الإيراني بأن نحو 1500 سفينة موجودة في مضيق هرمز تنتظر الحصول على إذن من بحرية الحرس الثوري للعبور، في وقت تتواصل فيه الإجراءات المرتبطة بحركة الملاحة داخل المضيق.

وأوضح التلفزيون الإيراني أن جميع السفن تتلقى عبر التردد رقم 16 رسالة تفيد بأن هذا هو الخليج وأن هذا هو المسار المعتمد والمصرح به للعبور، مع إلزام السفن بطلب الإذن قبل استكمال المرور.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة فارس أن إيران تمتلك حق فرض تراخيص وإجراءات رقابية ورسوم سيادية على جميع كابلات الألياف الضوئية المارة عبر مضيق هرمز، وذلك بعد فرض سيادتها عليه وفق اتفاقية قانون البحار الصادرة عام 1982.