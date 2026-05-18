إعلان

التلفزيون الإيراني: 1500 سفينة تنتظر الإذن بالعبور في مضيق هرمز

كتب : وكالات

03:48 م 18/05/2026

إيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفاد التلفزيون الإيراني بأن نحو 1500 سفينة موجودة في مضيق هرمز تنتظر الحصول على إذن من بحرية الحرس الثوري للعبور، في وقت تتواصل فيه الإجراءات المرتبطة بحركة الملاحة داخل المضيق.

وأوضح التلفزيون الإيراني أن جميع السفن تتلقى عبر التردد رقم 16 رسالة تفيد بأن هذا هو الخليج وأن هذا هو المسار المعتمد والمصرح به للعبور، مع إلزام السفن بطلب الإذن قبل استكمال المرور.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة فارس أن إيران تمتلك حق فرض تراخيص وإجراءات رقابية ورسوم سيادية على جميع كابلات الألياف الضوئية المارة عبر مضيق هرمز، وذلك بعد فرض سيادتها عليه وفق اتفاقية قانون البحار الصادرة عام 1982.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التلفزيون الإيراني مضيق هرمز حرب إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد شائعة القبض عليه.. 15 صورة جمعت بين أصالة وزوجها فائق حسن
زووم

بعد شائعة القبض عليه.. 15 صورة جمعت بين أصالة وزوجها فائق حسن
والدة "عروس المنوفية": "عايشين على المهدئات ومستنيين حق بنتي"
أخبار المحافظات

والدة "عروس المنوفية": "عايشين على المهدئات ومستنيين حق بنتي"
ليفربول يكشف عن تجهيزاته لوداع صلاح وروبرتسون
رياضة محلية

ليفربول يكشف عن تجهيزاته لوداع صلاح وروبرتسون
اتحاد الكرة يعلن طاقم التحكيم الأجنبي لمباراة الزمالك وسيراميكا
رياضة محلية

اتحاد الكرة يعلن طاقم التحكيم الأجنبي لمباراة الزمالك وسيراميكا
شلاتر وتعقيم.. خطة الحكومة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة
أخبار مصر

شلاتر وتعقيم.. خطة الحكومة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تزايد الشكاوى.. مدبولي يكلف الوزارات والمحافظات بمواجهة "الكلاب الضالة"
سبب الأزمة وموقف التدريب.. مصدر بالأهلي يكشف تطورات حالة توروب الصحية
الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وتحذر: حرارة الصعيد تصل لـ47
مواصفات جديدة لتنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي وموعد الطرح
الداخلية تصدر قرارًا جديدًا بإضافة "شهادة استعلام أمني" ضمن مستندات تراخيص المرور