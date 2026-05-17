قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الإيرانيين يجب أن يخافوا مني".

وأوضح ترامب في تصريحات للقناة 13 العبرية: "أعتقد أنه ينبغي عليهم أن يكونوا حذرين مني".

وجاءت تصريحات ترامب بعد وقت قصير من توجيهه تهديدا جديدا إلى طهران في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، حيث كتب: "بالنسبة لإيران، الساعة تدق، ومن الأفضل لهم أن يتحركوا بسرعة، وإلا فلن يتبقى منهم شيء. الوقت ينفد".

ومساء السبت، نشر ترامب على صورة مولدة بواسطة "الذكاء الاصطناعي" يظهر فيها مرتديا قميصا تابعا للبحرية الأمريكية، وخلفه سفن حربية، مرفقة بعبارة: "كان هذا هو الهدوء الذي يسبق العاصفة"، مما زاد من التكهنات حول اقتراب استئناف حرب إيران.

تنسيق أمني وبحث "نقاش متعدد الجبهات"

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية، إذ أجرى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصالا هاتفيا مع ترامب مساء الأحد، بينما يعقد في الوقت نفسه اجتماعا للمجلس الوزاري الأمني المصغر لبحث ما وُصف بأنه "نقاش متعدد الجبهات".

وفي سياق متصل بملف إيران وأمريكا، ذكرت وكالة "وكالة فارس" أن الرد الأمريكي على المقترح الإيراني تضمن موافقة واشنطن على الإبقاء على منشأة نووية واحدة عاملة داخل الأراضي الإيرانية، مع رفض دفع أي تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب.

شروط واشنطن الخمسة ومستقبل حرب إيران

وأشارت "فارس"، إلى أن الرد الأمريكي شمل 5 شروط رئيسية، مؤكدة أن أي وقف لإطلاق النار في مختلف الساحات يجب أن يكون مشروطا باستمرار المفاوضات.

وتضمنت المطالب الأمريكية: إخراج كامل مخزون اليورانيوم المخصب من إيران، ورفض الإفراج عن 25% من الأصول الإيرانية المجمدة، فضلا عن ربط جميع ساحات المواجهة في الشرق الأوسط ضمن إطار تفاوضي واحد.

وفي إسرائيل، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استعداداته لاحتمال تجدد القتال ضمن سيناريوهات حرب إيران المحتملة.

وتشير التقديرات العسكرية إلى أنه في حال تنفيذ هجوم أمريكي إسرائيلي مشترك، فقد تحاول إيران الرد بإطلاق عشرات الصواريخ يوميا باتجاه إسرائيل خلال الأيام الأولى من المواجهة.

تقديرات الجيش الإسرائيلي وسيناريو "زئير الأسد"

وصرح مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع المستوى للقناة العبرية، بأن جيش الاحتلال يتوقع أن ينخفض معدل إطلاق الصواريخ تدريجيا، وفق السيناريو الذي شهدته عملية "زئير الأسد"، وبصورة مشابهة لما حدث خلال الجولة السابقة من المواجهات.

وبحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن الهدف من أي ضربة عسكرية محتملة سيكون إضعاف طهران وإعادتها إلى طاولة المفاوضات من موقع ضعف.

وتتضمن الخطط المطروحة في إطار الصراع بين إيران وأمريكا استهداف البنية التحتية، ومنشآت الطاقة، ومحطات الكهرباء.

كذلك، تشير التقديرات إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي قد يسعى، ضمن الهجوم المشترك، إلى تنفيذ عمليات اغتيال تستهدف شخصيات بارزة في القيادة الإيرانية، مع آمال عسكرية بأن تستمر المواجهة "لبضعة أيام فقط".

تحضيرات مكثفة لهجوم الأسبوع المقبل

وتأتي هذه الاستعدادات بعد تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" السبت، نقلت فيه عن مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا "تحضيرات مكثفة" لاحتمال استئناف حرب إيران الأسبوع المقبل.

وذكرت الصحيفة، أن مستشاري الرئيس الأمريكي أعدوا خطط هجوم واسعة النطاق، إلا أن ترامب لم يتخذ قراره النهائي بعد.

وأضافت المصادر أن بنك الأهداف المحتمل يشمل منشآت عسكرية وبنى تحتية سيادية داخل إيران، كما لم تستبعد إمكانية إرسال قوات خاصة إلى الأراضي الإيرانية بهدف إخراج اليورانيوم المخصب.