ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن رئيس الوزراء كير ستارمر أبلغ المقربين منه بنيته

تقديم استقالته من منصبه عقب الأزمة السياسية الحادة التي عصفت بالبلاد.

ونقلت الصحيفة عن المعلق السياسي دان هودجز، أن ستارمر اتخذ "قرارا نهائيا" بالتنحي لكنه

يعتزم تنفيذ هذه الخطوة وفق شروطه الخاصة وبطريقته لضمان الخروج بكرامة وتجنب معركة علنية شرسة على قيادة حزب العمال الحاكم، حيث يجرى حاليا وضع جدول زمني لرحيله في وقت التزم فيه مكتب رئيس الوزراء والحزب الصمت دون إصدار أي تعليق رسمي حتى الآن.

تأجيل الإعلان لحين ظهور نتائج مانشستر الكبرى وحسابات خلافة بورنهام

أشارت المصادر إلى أن كبار حلفاء ستارمر يحثونه على التأني وعدم إعلان الاستقالة قبل

ظهور النتائج الأولية لفرز الأصوات في الانتخابات الفرعية لمجلس العموم بدائرة ماكرفيلد في مانشستر الكبرى والتي يترشح فيها عمدة المدينة آندي بورنهام.

وتأتي هذه الضغوط خشية اندلاع صراعات داخلية مبكرة بين التيارات المؤيدة والمعارضة لـ"بورنهام" الذي يعتبر خليفة محتملا لـ"ستارمر"، إذ إن فوزه بالانتخابات ودخوله البرلمان يُمهد أمامه الطريق قانونيا وعُرفيا لتولي رئاسة الوزراء مستقبلا.

هزيمة انتخابية ساحقة وتمرد نيابي واسع يعجلان بنهاية حقبة ستارمر

تأتي هذه التطورات المتسارعة عقب الانتخابات المحلية التي مُني فيها حزب العمال بهزيمة

ساحقة أدت إلى اندلاع أزمة سياسية واسعة داخل المملكة المتحدة.

وأفادت تقارير إعلامية، بأن أكثر من 90 نائبا من حزب العمال الحاكم باتوا يؤيدون استقالة

ستارمر علنا لعدم تحمل الفوضى الحالية وهو ما عكس عمق الانقسام الداخلي وفقدان رئيس الوزراء لغطائه النيابي والسياسي اللازم للاستمرار في قيادة الحكومة.

وزير الصحة المستقيل يعلن ترشحه لقيادة الحزب ويطرح خطة للعودة إلى أوروبا

تفاقمت الضغوط على داونينج ستريت بعد إعلان وزير الصحة ويس ستريتينج استقالته من منصبه بفعل فقدان الثقة في رئيس الوزراء.

ودعا ستريتينج إلى إطلاق منافسة حقيقية لاختيار بديل لـ"ستارمر"، مؤكدا اعتزامه الترشح

رسميا لقيادة حزب العمال.

وفي أولى ملامح برنامجه السياسي، شدد الوزير المستقيل على ضرورة سعي بريطانيا لإقامة علاقة خاصة جديدة مع الاتحاد الأوروبي، مُبديا رغبته الصريحة في عودة البلاد مستقبلا إلى التكتل التجاري الأوروبي.

وفي الوقت الذي يصر فيه كير ستارمر على تنفيذ استقالته "وفق شروطه" للحفاظ على كرامته السياسية، يبقى الشارع السياسي البريطاني في حالة ترقب شديد لما ستُسفر عنه الأيام المقبلة.