الإمارات تدين تهديدات إيران وتؤكد تمسكها بحماية استقرار المنطقة

كتب : وكالات

02:39 ص 16/05/2026

دولة الإمارات العربية المتحدة

واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة إدانتها للاعتداءات والتهديدات الإيرانية التي استهدفتها وعددًا من دول المنطقة، مؤكدة رفضها الكامل لأي ممارسات من شأنها تهديد أمن واستقرار الشرق الأوسط، وذلك وفقًا لما نقلته القاهرة الإخبارية.

وأكدت الإمارات تمسكها بنهجها الثابت في حماية سيادتها وأمنها القومي، مشددة على أهمية الحفاظ على استقرار المنطقة ودعم الجهود الرامية إلى تجنب التصعيد والتوترات الإقليمية.

وأوضحت الإمارات أنها تواصل التنسيق والتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل تعزيز الأمن والاستقرار، والعمل على مواجهة التحديات التي تهدد أمن المنطقة، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الإقليمية.

وشددت على أهمية الحلول الدبلوماسية والحوار للحفاظ على أمن الشعوب واستقرار الدول، مؤكدة دعمها لكل الجهود التي تستهدف تحقيق التهدئة ومنع اتساع دائرة التوتر في المنطقة.

الإمارات العربية المتحدة التصعيد الإقليمي إيران

