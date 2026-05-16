الصين تنتقد مشروع قرار أمريكياً بحرينياً بشأن مضيق هرمز

كتب : وكالات

09:48 ص 16/05/2026

انتقد السفير الصيني لدى الأمم المتحدة فو كونغ مشروع قرار أمريكياً بحرينياً يتعلق بمضيق هرمز، معتبراً أن مضمون المشروع وتوقيت طرحه لا يتناسبان مع الظروف الحالية، مؤكداً أن اعتماده لن يسهم في تحقيق نتائج مفيدة.

وقال الدبلوماسي الصيني، الجمعة، إن مشروع القرار المطروح يفتقر إلى الملائمة من حيث التوقيت والمحتوى، مشيراً إلى أن إقراره لن يكون خطوة إيجابية.
ويتضمن مشروع القرار مطالب موجهة إلى إيران بوقف الهجمات وعدم زرع ألغام داخل مضيق هرمز.

وفي السياق ذاته، رجح دبلوماسيون لجوء كل من روسيا والصين إلى استخدام حق النقض ضد المشروع في حال طرحه للتصويت داخل مجلس الأمن.
وأفادت بعثة الصين لدى الأمم المتحدة بأن مسؤولية ترتيب التصويت تقع على عاتق بكين باعتبارها الرئيس الحالي للمجلس، وذلك في حال تقدم معدو مشروع القرار بطلب رسمي بهذا الشأن.
وأضافت البعثة أنها لم تتلق حتى الآن أي طلب يتعلق بترتيب عملية التصويت على مشروع القرار.

