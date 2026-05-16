ترامب يؤكد خطورة إغلاق مضيق هرمز ويحذر من سلاح إيران النووي

كتب : وكالات

02:40 ص 16/05/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أكد دونالد ترامب خلال تصريحات لشبكة فوكس نيوز أن إيران استخدمت مضيق هرمز في فترات سابقة كورقة ضغط وسلاح سياسي، مشيرًا إلى أنها قامت بإغلاقه في أوقات التوتر، وهو ما تسبب في تهديد حركة الملاحة والطاقة العالمية، وذلك وفقًا لما نقلته القاهرة الإخبارية.

وأوضح ترامب أن مضيق هرمز يمثل أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، وأن أي تهديد لحركة العبور به ينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، في ظل الاعتماد الكبير على خطوط نقل النفط والغاز عبر المنطقة.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الرئيس الصيني يتفق معه بشأن ضرورة عدم امتلاك إيران لسلاح نووي، مؤكدًا أن المجتمع الدولي مطالب بمواصلة الضغط لمنع طهران من تطوير أي قدرات نووية تهدد أمن المنطقة والعالم.

وشدد ترامب على أن امتلاك إيران لسلاح نووي سيؤدي إلى تصعيد خطير في الشرق الأوسط، مؤكدًا أهمية التنسيق الدولي للحفاظ على الاستقرار ومنع اندلاع أزمات جديدة في المنطقة.

