مصر وغينيا الاستوائية تبحثان تعزيز التعاون والتنسيق الأفريقي

كتب : وكالات

12:17 م 16/05/2026

اتصال بين وزيري خارجية مصر وغينيا الاستوائية

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية غينيا الاستوائية سيميون إيسونو، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الأفريقية.
وأكد عبد العاطي خلال الاتصال وجود زخم متصاعد في العلاقات المصرية الإكواتورية خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أهمية استثمار هذا التطور والعمل على توسيع آفاق التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين.

وشدد وزير الخارجية على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، مع تشجيع الشركات المصرية على المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية داخل غينيا الاستوائية، إلى جانب الاستمرار في التعاون بمجالات إعداد الكوادر الوطنية وبناء القدرات من خلال برامج ومشروعات الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، فضلاً عن المؤسسات المصرية المختلفة.

وفي السياق ذاته، تطرق عبد العاطي إلى الاستعدادات الجارية لعقد منتدى العلمين أفريقيا، المقرر تنظيمه بمدينة العلمين خلال يونيو المقبل على هامش القمة التنسيقية لمنتصف العام التابعة للاتحاد الأفريقي، معرباً عن تطلعه إلى مشاركة الشركات الإكواتورية في المنتدى.
كما تبادل الجانبان الرؤى بشأن التطورات في القارة الأفريقية، وناقشا سبل دعم جهود السلم والأمن وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد الوزيران أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين بما يدعم العمل الأفريقي المشترك ويسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية داخل القارة.

بدر عبدالعاطي الخارجية المصرية غينيا الاستوائية

