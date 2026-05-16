واشنطن تلغي نشر 4 آلاف جندي في بولندا

كتب : وكالات

10:29 ص 16/05/2026

أعلنت الولايات المتحدة إلغاء نشر أربعة آلاف جندي أمريكي في بولندا، في خطوة تأتي ضمن خطة لإعادة تنظيم انتشار القوات الأمريكية في أوروبا، بالتزامن مع تحركات سابقة لسحب قوات من ألمانيا.

ونقل مسؤولون أمريكيون، الجمعة، أن القرار يأتي في إطار إعادة هيكلة الوجود العسكري الأمريكي بالقارة الأوروبية، بعد إعلان واشنطن سابقاً خططاً لسحب آلاف الجنود من الأراضي الألمانية.
وخلال جلسة استماع في الكونجرس بشأن قرار إلغاء نشر القوات، قال رئيس أركان الجيش الأمريكي بالوكالة الجنرال كريستوفر لانيف إن قائد القيادة الأوروبية الأمريكية تلقى تعليمات تتعلق بخفض أعداد القوات.

وأوضح لانيف أن التعليمات صدرت من مكتب وزير الدفاع بيت هيجسيث.
وفي مطلع الشهر الجاري، أعلن البنتاجون أن الولايات المتحدة تعتزم سحب خمسة آلاف جندي من ألمانيا خلال فترة تتراوح بين ستة أشهر واثني عشر شهراً.

وجاء الإعلان في وقت شهد خلافاً حاداً بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمستشار الألماني فريدريش ميرتس بشأن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.
وفي وقت لاحق، صرح ترامب بأن عملية خفض القوات الأمريكية ستكون أكبر من خمسة آلاف جندي، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وكان ترامب قد لوّح خلال فترتي رئاسته بخفض أعداد القوات الأمريكية المنتشرة في أوروبا، مؤكداً أنه يريد من الدول الأوروبية تحمل مسؤولية أكبر في الدفاع عن نفسها بدلاً من الاعتماد على واشنطن.

