الإمارات: إجراءاتنا دفاعية وتهدف لحماية السيادة والبنية التحتية

كتب : وكالات

10:25 ص 16/05/2026

سلاح الجو الإماراتي

أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن جميع الإجراءات التي اتخذتها الدولة تأتي في إطار التدابير الدفاعية الهادفة إلى حماية السيادة الوطنية والمدنيين والبنية التحتية الحيوية.
وقالت الوزارة، في بيان صدر السبت، إن الخطوات التي اتخذتها الإمارات تندرج ضمن سياق الإجراءات الدفاعية التي تستهدف حماية أمن البلاد ومصالحها الحيوية.

وجاء البيان عقب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الاثنين، تحدث عن تنفيذ الإمارات عمليات عسكرية ضد إيران خلال أوائل شهر أبريل.

ولم يتضمن بيان وزارة الخارجية الإماراتية أي إشارة مباشرة إلى ما ورد في التقرير بشأن الضربات التي تحدثت عنها الصحيفة ضد إيران.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن الإمارات نفذت ضربات عسكرية سرية استهدفت العمق الإيراني، شملت هجوما مركزا في أوائل أبريل الماضي على مصفاة نفطية رئيسية في جزيرة "لافان" في الخليج العربي.
تسببت هذه الضربة في اندلاع حريق هائل أدى إلى تعطيل الجزء الأكبر من القدرة التكريرية للمصفاة لعدة أشهر.

ووفقا للصحيفة، تزامن الهجوم تقريبا مع إعلان وقف إطلاق النار الذي أعقب حملة جوية أمريكية إسرائيلية مكثفة استمرت 5 أسابيع.
وفي حين لم تعترف أبوظبي علنا بالعملية، وصفت طهران الهجوم في ذلك الوقت بأنه "عمل معاد"، وشنت هجوما انتقاميا بوابل من الصواريخ والطائرات المسيرة استهدف الإمارات والكويت.

