أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على تطبيق أقصى درجات الحزم والانضباط داخل اللجان الامتحانية، والتصدي الكامل لأي محاولات للإخلال بسير الامتحانات، في إطار الاستعدادات المكثفة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025 / 2026.

وشددت المديرية على الحظر التام لحيازة الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية تساعد على الغش داخل اللجان، سواء للطلاب أو العاملين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفة يتم رصدها، وفقًا للوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، والتي قد تصل إلى إلغاء الامتحان والحرمان منه، بالإضافة إلى العقوبات القانونية التي قد تشمل الحبس والغرامة.

وأوضحت أن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة وجهت جميع مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة إحكام السيطرة والانضباط الكامل داخل اللجان، والتأكيد المستمر على منع أي وسائل اتصال أو أجهزة تقنية حديثة يمكن أن تُستخدم في الإخلال بسرية الامتحانات أو التأثير على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأكدت المديرية أنها لن تسمح بأي تجاوزات أو محاولات غش داخل اللجان، مشددة على الالتزام الكامل بالقواعد والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، بما يضمن تحقيق العدالة بين جميع الطلاب والحفاظ على نزاهة العملية الامتحانية.