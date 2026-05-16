انتظام أعمال امتحانات نهاية العام لصفوف النقل في الدقهلية

انطلقت امتحانات شهادات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم السبت، بعدد من مدارس المحافظة، وسط إجراءات تنظيمية ومتابعات ميدانية مكثفة لضمان انتظام سير الامتحانات.

جولة ميدانية للمحافظ

وتفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، عددًا من لجان الامتحانات للاطمئنان على انتظام العمل داخل اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، يرافقه محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد.

الاطمئنان على مستوى الامتحانات

وحرص المحافظ، خلال جولته، على المرور داخل اللجان ومتابعة مستوى الامتحانات، ومدى وضوح الأسئلة ومناسبتها للمناهج الدراسية، مؤكدًا أهمية توفير الهدوء والانضباط داخل اللجان بما يساعد الطلاب على أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

متابعة يومية وتشديد على الانضباط

وشدد محافظ بورسعيد استمرار المتابعة الميدانية اليومية لكافة مدارس المحافظة طوال فترة الامتحانات، مع ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.