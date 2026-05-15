إعلان

خسائر متتالية تضرب إسرائيل.. ارتفاع قتلى الاحتلال في لبنان إلى 6 جنود

كتب : مصطفى الشاعر

10:28 ص 15/05/2026

بكاء جنود الاحتلال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعرّضت إسرائيل لخسائر متتالية في جنوب لبنان، حيث أعلنت إذاعة جيش الاحتلال ارتفاع عدد الجنود القتلى منذ إعلان وقف إطلاق النار إلى 6 جنود، إذ تأتي هذه الخسائر الجديدة لتعكس استمرار التوتر الميداني رغم الإعلان الرسمي عن الهدنة.

تصعيد ميداني مستمر واعتراض صاروخي جديد في المنطقة الشمالية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن نجاح منظومات الدفاع الجوي في اعتراض صاروخ أُطلق من الأراضي اللبنانية باتجاه مناطق الشمال مما أثار حالة من الاستنفار الأمني في القرى والبلدات الحدودية.

وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من الخروقات الميدانية التي تشهدها المنطقة، مما يعكس استمرار حالة التوتر العسكري رغم المحاولات الدبلوماسية الجارية لتثبيت دعائم الاستقرار ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع نطاقا تؤثر على أمن المناطق السكنية على جانبي الحدود.

ارتفاع حصيلة القتلى في صفوف القوات الإسرائيلية منذ سريان التهدئة

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن تسجيل خسائر بشرية جديدة في صفوف القوات العاملة في جنوب لبنان، حيث ارتفع عدد الجنود القتلى منذ إعلان وقف إطلاق النار إلى 6 جنود.

وأوضحت وسائل الإعلام العبرية، أن هذه الحصيلة تعكس حجم المخاطر والتهديدات القائمة في المنطقة الحدودية رغم اتفاقات التهدئة، حيث تشهد جبهة جنوب لبنان اشتباكات متقطعة وعمليات استهداف تضع تفاهمات وقف القتال أمام تحديات حقيقية وتزيد من الضغوط السياسية والميدانية الرامية إلى تقييم الوضع الأمني الراهن.

ضغوط على الوساطة الأمريكية

تواجه "التهدئة الهشة" في لبنان، ضغوطا متزايدة مع تصاعد وتيرة الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله على الرغم من التمديد الذي تم بوساطة أمريكية.

ويُثير هذا التصعيد الميداني تساؤلات حول مدى قدرة الأطراف على الالتزام بالاتفاق في ظل الخروقات المستمرة التي تهدد بانهيار المساعي الرامية لمنع انزلاق المنطقة نحو مواجهة شاملة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنوب لبنان قصف لبنان حرب لبنان وإسرائيل حرب إيران اتفاق وقف إطلاق النار إسرائيل جيش الاحتلال الإسرائيلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فستانا من "اللحمة" وآخر على شكل إخطبوط.. أغرب إطلالات نجوم ونجمات الفن
زووم

فستانا من "اللحمة" وآخر على شكل إخطبوط.. أغرب إطلالات نجوم ونجمات الفن
"لو مجتيش هشوه وشك".. قصة حب لـ"فتاة المرج" انتهت داخل قسم الشرطة
حوادث وقضايا

"لو مجتيش هشوه وشك".. قصة حب لـ"فتاة المرج" انتهت داخل قسم الشرطة
حفل يتحول إلى كارثة صحية.. تفاصيل تفشي فيروس هانتا في قرية بأكملها
علاقات

حفل يتحول إلى كارثة صحية.. تفاصيل تفشي فيروس هانتا في قرية بأكملها
بعد قمة مع شي.. ترامب يختتم زيارته إلى بكين ويغادر نحو واشنطن
شئون عربية و دولية

بعد قمة مع شي.. ترامب يختتم زيارته إلى بكين ويغادر نحو واشنطن
كيف وفر نادي الزمالك 35 مليون جنيه من دعم الجماهير؟
رياضة محلية

كيف وفر نادي الزمالك 35 مليون جنيه من دعم الجماهير؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

صفقة مغادرة توروب.. كيف اشترى الأهلي الوقت لإنقاذ الموسم الجديد؟