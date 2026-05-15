تعرّضت إسرائيل لخسائر متتالية في جنوب لبنان، حيث أعلنت إذاعة جيش الاحتلال ارتفاع عدد الجنود القتلى منذ إعلان وقف إطلاق النار إلى 6 جنود، إذ تأتي هذه الخسائر الجديدة لتعكس استمرار التوتر الميداني رغم الإعلان الرسمي عن الهدنة.

تصعيد ميداني مستمر واعتراض صاروخي جديد في المنطقة الشمالية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن نجاح منظومات الدفاع الجوي في اعتراض صاروخ أُطلق من الأراضي اللبنانية باتجاه مناطق الشمال مما أثار حالة من الاستنفار الأمني في القرى والبلدات الحدودية.

وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من الخروقات الميدانية التي تشهدها المنطقة، مما يعكس استمرار حالة التوتر العسكري رغم المحاولات الدبلوماسية الجارية لتثبيت دعائم الاستقرار ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع نطاقا تؤثر على أمن المناطق السكنية على جانبي الحدود.

ارتفاع حصيلة القتلى في صفوف القوات الإسرائيلية منذ سريان التهدئة

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن تسجيل خسائر بشرية جديدة في صفوف القوات العاملة في جنوب لبنان، حيث ارتفع عدد الجنود القتلى منذ إعلان وقف إطلاق النار إلى 6 جنود.

وأوضحت وسائل الإعلام العبرية، أن هذه الحصيلة تعكس حجم المخاطر والتهديدات القائمة في المنطقة الحدودية رغم اتفاقات التهدئة، حيث تشهد جبهة جنوب لبنان اشتباكات متقطعة وعمليات استهداف تضع تفاهمات وقف القتال أمام تحديات حقيقية وتزيد من الضغوط السياسية والميدانية الرامية إلى تقييم الوضع الأمني الراهن.

ضغوط على الوساطة الأمريكية

تواجه "التهدئة الهشة" في لبنان، ضغوطا متزايدة مع تصاعد وتيرة الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله على الرغم من التمديد الذي تم بوساطة أمريكية.

ويُثير هذا التصعيد الميداني تساؤلات حول مدى قدرة الأطراف على الالتزام بالاتفاق في ظل الخروقات المستمرة التي تهدد بانهيار المساعي الرامية لمنع انزلاق المنطقة نحو مواجهة شاملة.