طالبت وزارة الخارجية الصينية بضرورة التوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن فيما يتعلق بالتوترات الجارية مع إيران، مشددة على أهمية التهدئة لضمان أمن واستقرار المنطقة.

موقف الصين

وأكدت بكين أن الوصول إلى حل سريع لهذه الأزمة سيعود بنفع كبير ومباشر على الولايات المتحدة وإيران ودول المنطقة كافة.

وترى الخارجية الصينية أن الحوار السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء حالة التأزم وتجنب التصعيد الذي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حلول لأزمة إيران

وأوضحت الخارجية في بيانها أن المجتمع الدولي ينتظر خطوات جادة لتحقيق استقرار مستدام، مشيرة إلى أن استمرار التوترات يعيق فرص التنمية المشتركة.

ودعت كافة الأطراف المعنية إلى تغليب لغة العقل والبحث عن نقاط تلاقٍ تضمن مصالح الجميع وتنهي حالة الصراع بشكل دائمًا.

تأمين الملاحة

وفي سياق متصل، شددت الصين على ضرورة إعادة فتح خطوط الملاحة الدولية في أسرع وقت ممكن، استجابةً لنداءات المجتمع الدولي المتزايدة.

وأكدت أن استئناف حركة التجارة البحرية وتأمين الممرات المائية يعد ضرورة ملحة لاستقرار سلاسل الإمداد العالمية وحماية الاقتصاد من تداعيات الإغلاق المستمر.