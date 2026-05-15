إعلان

الصين تتدخل في أزمة إيران: مطالب بوقف إطلاق النار وفتح الملاحة

كتب : وكالات

06:43 ص 15/05/2026

الخارجية الصينية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

طالبت وزارة الخارجية الصينية بضرورة التوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن فيما يتعلق بالتوترات الجارية مع إيران، مشددة على أهمية التهدئة لضمان أمن واستقرار المنطقة.

موقف الصين

وأكدت بكين أن الوصول إلى حل سريع لهذه الأزمة سيعود بنفع كبير ومباشر على الولايات المتحدة وإيران ودول المنطقة كافة.

وترى الخارجية الصينية أن الحوار السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء حالة التأزم وتجنب التصعيد الذي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حلول لأزمة إيران

وأوضحت الخارجية في بيانها أن المجتمع الدولي ينتظر خطوات جادة لتحقيق استقرار مستدام، مشيرة إلى أن استمرار التوترات يعيق فرص التنمية المشتركة.

ودعت كافة الأطراف المعنية إلى تغليب لغة العقل والبحث عن نقاط تلاقٍ تضمن مصالح الجميع وتنهي حالة الصراع بشكل دائمًا.

تأمين الملاحة

وفي سياق متصل، شددت الصين على ضرورة إعادة فتح خطوط الملاحة الدولية في أسرع وقت ممكن، استجابةً لنداءات المجتمع الدولي المتزايدة.

وأكدت أن استئناف حركة التجارة البحرية وتأمين الممرات المائية يعد ضرورة ملحة لاستقرار سلاسل الإمداد العالمية وحماية الاقتصاد من تداعيات الإغلاق المستمر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الخارجية الصينية أزمة إيران وقف إطلاق النار خطوط الملاحة الدولية التجارة العالمية التوترات الإقليمية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 15-5: انفراجة مالية لهذا البرج.. وتحذيرات مهمة
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 15-5: انفراجة مالية لهذا البرج.. وتحذيرات مهمة
الصين تتدخل في أزمة إيران: مطالب بوقف إطلاق النار وفتح الملاحة
شئون عربية و دولية

الصين تتدخل في أزمة إيران: مطالب بوقف إطلاق النار وفتح الملاحة
فيروس هانتا.. تعرف على الفئة العمرية الأكثر عرضة للوفاة
نصائح طبية

فيروس هانتا.. تعرف على الفئة العمرية الأكثر عرضة للوفاة
لماذا لا تنام بعمق؟.. 4 عادات تؤثر على نومك دون أن تشعر
نصائح طبية

لماذا لا تنام بعمق؟.. 4 عادات تؤثر على نومك دون أن تشعر
موجة حارة ورياح وأتربة.. الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة
أخبار مصر

موجة حارة ورياح وأتربة.. الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

صفقة مغادرة توروب.. كيف اشترى الأهلي الوقت لإنقاذ الموسم الجديد؟