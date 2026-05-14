افتتح أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي "الكونجرس" جلسة استماع قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، بشأن حالة القوات الأمريكية في الشرق الأوسط وأفريقيا، معبرين عن قلقهم بشأن مستقبل الحرب الإيرانية.

أعرب السيناتور الأمريكي، جاك ريد، كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، عن قلقه من غياب استراتيجية واضحة لتحقيق النصر في الحرب مع إيران، قائلاً: "مرّ 75 يوماً على حرب إيران وأنا قلق من أن الرئيس لا يملك استراتيجية موثوقة للفوز".

وقال السيناتور روجر ويكر، الرئيس الجمهوري للجنة، إن أفريقيا "أصبحت بشكل متزايد مركز الإرهاب العالمي"، مشددًا على أنه يشعر بأن القيادة الأمريكية في أفريقيا يجب أن تظل قيادة قتالية مستقلة.