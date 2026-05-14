تحذير إسرائيلي عاجل بإخلاء 8 قرى وبلدات في البقاع الغربي وجنوب لبنان

كتب : مصطفى الشاعر

11:18 ص 14/05/2026

الجيش الإسرائيلي

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، تحذيرا عاجلا لسكان 8 بلدات وقرى في منطقتي البقاع الغربي وجنوب لبنان بضرورة إخلاء منازلهم والتوجه فورا إلى مناطق أخرى.

وحدد الجيش، في بيانه، اليوم الخميس، مجموعة من القرى التي شملها الإنذار وهي "لبايا وسحمر وتفاحتا وكفرملكي ويحمر وعين التينة وحومين الفوقا ومزرعة سيناي"، مطالبا السكان بالابتعاد عنها لمسافات آمنة بدعوى وجود نشاطات عسكرية في تلك المناطق، مما يُنذر بتصعيد ميداني وشيك في هذه النقاط الجغرافية.

توسيع رقعة الاستهداف العسكري لتشمل قرى البقاع الغربي والجنوب

تأتي هذه الإنذارات المتزامنة لتشمل بلدات تتوزع بين عمق البقاع الغربي مثل سحمر ولبايا وعين التينة، وقرى في القطاعين الأوسط والغربي من جنوب لبنان مثل تفاحتا وحومين الفوقا ومزرعة سيناي، وهو ما يعكس توسيعا لافتا في دائرة العمليات العسكرية الإسرائيلية وتحول هذه القرى إلى أهداف محتملة لسلاح الجو أو المدفعية الإسرائيلية.

تداعيات الإنذارات الجديدة على حركة النزوح وتفاقم الأزمة الإنسانية

أدى شمول 8 بلدات دفعة واحدة في قائمة الإخلاءات إلى موجة نزوح جديدة تُضاف إلى الأزمات الإنسانية المتلاحقة التي يشهدها لبنان.

وتخشى الأوساط اللبنانية من أن تكون هذه الإنذارات مقدمة لتمشيط جوي واسع أو عمليات برية تستهدف البنية التحتية والمناطق السكنية في هذه القرى، مما يزيد من تعقيد المشهد الميداني والإنساني على حد سواء في ظل استمرار المواجهات العسكرية المحتدمة.

