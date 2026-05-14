قال الدكتور عمرو الدجوي، إن الدعوى المقامة بشأن طلب الحجر على الدكتورة نوال الدجوي تستهدف حمايتها والحفاظ على تاريخها، مؤكدًا أن القضية لا تتعلق بالحصول على أموالها أو ممتلكاتها.

وأضاف "الدجوي"، بحسب منشور له عبر "فيسبوك": "دعوى الحجر هدفها الأول والأخير هو الحماية، وليس الحصول على فلوس ماما نوال".

وأشار إلى أن هيئة الدفاع قدمت للمحكمة مستندات قال إنها تتعلق بوجود قروض بمبالغ كبيرة باسم الدكتورة نوال الدجوي، متسائلًا: "سيدة طوال 70 سنة عمرها ما فكرت تاخد قرض بالمبالغ دي.. ليه دلوقت؟".

عمرو الدجوي: "الحفاظ على حياتها وتاريخها"

تابع: "الدعوى دي هي السد المنيع قدام أي حد بيحاول يستغلها، وأنا كنت واضح جدًا في طلباتي.. الحفاظ على حياتها وعلى تاريخها فقط".

كما تابع: "هل يعقل إن رائدة التعليم في مصر، اللي علمت أجيال، تبيع أملاكها فجأة وتوقع على عقود ببصمة الصباع؟ ماما نوال بتبصم، ماما نوال تحولت إلى بصمجي!، الإجابة واضحة لأي حد بيفكر.. فكر بس أنت وأنتي.. فكر".

عمرو الدجوي: "أحمد الدجوي كان محل ثقتها"

أضاف: "الكل عارف إن الدكتور أحمد الدجوي كان السند وخليفتها في العيلة، وكانت بتثق في رأيه جدًا".

وتساءل: "إزاي فجأة تظهر عشرات المحاضر والدعاوى من ماما نوال ضد حفيدها الأكبر اللي هو أصلًا حتة من ريحة الغالي"؟".

محامي "الدجوي": "الدعوى تهدف للحفاظ على كيانها التعليمي"

وتابع: "الحقيقة ظهرت، والكل عرف دلوقتي مين المحرض ومين السارق الحقيقي في قضية السرقة اللي اتظلم فيها الدكتور أحمد شريف الدجوي رحمه الله، والحجر أساسه الحفاظ على صحة وسلامة وتاريخ "ماما نوال" رائدة التعليم في الوطن العربي".

كان المستشار القانوني ياسر حسن، محامي الدكتور عمرو الدجوي، قال إن الدعوى لا تستهدف الإساءة للدكتورة نوال الدجوي، وإنما تهدف إلى حمايتها والحفاظ على كيانها التعليمي والتاريخي.

وأوضح، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الطلب الأساسي المقدم للمحكمة يتمثل في عرض الدكتورة نوال الدجوي على لجنة طبية متخصصة من الطب النفسي والشرعي لتقييم حالتها الصحية والعقلية.

وأشار ياسر حسن إلى أن القضية تم حجزها للحكم يوم 25 مايو الجاري، موضحًا أن الدكتور عمرو لا يستطيع حاليًا مقابلة جدته، رغم أنه يعتبرها بمثابة والدته التي قامت بتربيته.