قررت الدائرة الخامسة بمحكمة الأسرة بمدينة نصر، تأجيل دعوى حبس الفنان أحمد عز، لعدم سداده 570 ألف جنيه متجمد أجر خادمة لجلسة 2 يونيو المقبل للإعلان.

نفقة متجمد أجر خادم

وكان المستشار معتز الدكر محامي الفنانة زينة، أقام دعوى الدفع أو الحبس ضد الفنان أحمد عز لعدم سداده نفقة متجمد أجر خادمة.

وقضت محكمة مستأنف الأسرة بالقاهرة الجديدة أمس الأربعاء، بعدم جواز نظر التماس الفنان أحمد عز، على إلغاء أجرة خادم لأطفاله التوأم من الفنانة زينة.

وحصل محامي زينة في وقت سابق على حكم من محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه أجرة خادمة للفنانة زينة، إلا أن عز تقدم بالتماس وتم رفضه.

