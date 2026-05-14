عراقجي: إيران لن تخضع للضغوط ولا حل عسكرياً ضدها

كتب : وكالات

10:16 ص 14/05/2026

عباس عراقجي

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لن تخضع لأي ضغوط أو تهديدات، مشدداً على أن القضايا المتعلقة بإيران لا يمكن حلها عسكرياً، وذلك خلال مشاركته في اجتماع دول البريكس.

وقال عراقجي إن إيران أثبتت أنها لا تُهزم، مضيفاً أن تعرضها للضغوط يدفعها إلى الظهور بصورة أكثر قوة ووحدة مقارنة بالسابق.

وشدد على أن الحلول العسكرية لن تنجح في التعامل مع أي قضية تخص إيران، مؤكداً أن الشعب الإيراني لن يخضع أبداً للضغوط أو التهديدات.

وأضاف أن إيران مستعدة للقتال بكل قوتها دفاعاً عن حريتها وأراضيها، وفي الوقت نفسه تواصل دعم المسار الدبلوماسي والتمسك به.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن القوات المسلحة الإيرانية جاهزة لتوجيه رد وصفه بـ"المدمر والساحق" في حال تعرض البلاد لأي اعتداء، لكنه أكد في المقابل أن الشعب الإيراني يسعى إلى السلام ولا يرغب في الحرب.

وأوضح عراقجي أن بلاده لا تعتبر نفسها الطرف المعتدي في الظروف الحالية، بل ترى أنها تعرضت للظلم والعدوان.

كما جدد التأكيد على استعداد إيران لخوض القتال دفاعاً عن أراضيها وحريتها، بالتوازي مع الاستمرار في المسار الدبلوماسي والحفاظ عليه.

حرب إيران إيران عراقجي

