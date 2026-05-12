غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، متوجهًا إلى الصين لحضور قمة مرتقبة مع الرئيس الصيني شي جين بينج تعقد هذا الأسبوع، حسبماومن المقرر أن يلتقي ترامب وشي في قمة تستغرق يومين وتبدأ بعد غد الخميس.

ويشكل لقاء الرئيسين نهج بكين تجاه الصراع الإيراني، في الوقت الذي تسعى فيه الصين وهي أكبر دولة مستوردة للنفط الخام في العالم، وتعتمد على الشرق الأوسط في توفير نصف احتياجاتها من الوقود، إلى حماية إمداداتها من الطاقة.

وعلى الرغم من أن زيارة ترامب إلى الصين كانت مخططة منذ أشهر، إلا أنها تعطلت عندما ضغط الرئيس الأمريكي على بكين وقادة آخرين لاستخدام قوتهم العسكرية لحماية مضيق هرمز.