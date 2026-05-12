إعلان

ترامب يتوجه إلى بكين لحضور قمة مرتقبة مع الرئيس الصيني

كتب : مصراوي

11:43 م 12/05/2026

ترامب و شي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، متوجهًا إلى الصين لحضور قمة مرتقبة مع الرئيس الصيني شي جين بينج تعقد هذا الأسبوع، حسبماومن المقرر أن يلتقي ترامب وشي في قمة تستغرق يومين وتبدأ بعد غد الخميس.

ويشكل لقاء الرئيسين نهج بكين تجاه الصراع الإيراني، في الوقت الذي تسعى فيه الصين وهي أكبر دولة مستوردة للنفط الخام في العالم، وتعتمد على الشرق الأوسط في توفير نصف احتياجاتها من الوقود، إلى حماية إمداداتها من الطاقة.

وعلى الرغم من أن زيارة ترامب إلى الصين كانت مخططة منذ أشهر، إلا أنها تعطلت عندما ضغط الرئيس الأمريكي على بكين وقادة آخرين لاستخدام قوتهم العسكرية لحماية مضيق هرمز.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مضيق هرمز حرب إيران دونالد ترامب الصين قمة بكين الرئيس الصيني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لأول مرة منذ 68 عامًا.. الإسماعيلي يهبط من الدوري الممتاز رسميًا
رياضة محلية

لأول مرة منذ 68 عامًا.. الإسماعيلي يهبط من الدوري الممتاز رسميًا
هل يجوز إرسال صور خاصة للزوج المسافر؟.. أستاذة بالأزهر توضح
أخبار مصر

هل يجوز إرسال صور خاصة للزوج المسافر؟.. أستاذة بالأزهر توضح
موجة حرارة تضرب المحافظات غدًا.. والأرصاد تكشف المناطق الأكثر سخونة
أخبار مصر

موجة حرارة تضرب المحافظات غدًا.. والأرصاد تكشف المناطق الأكثر سخونة
"بشتغل بأجر يومي في التمثيل ومعاشي 4800".. فنان يستغيث بسبب المعاش
زووم

"بشتغل بأجر يومي في التمثيل ومعاشي 4800".. فنان يستغيث بسبب المعاش
كواليس جلسة معتمد جمال مع لاعبي الزمالك قبل إياب نهائي الكونفدرالية
رياضة محلية

كواليس جلسة معتمد جمال مع لاعبي الزمالك قبل إياب نهائي الكونفدرالية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لأول مرة منذ 69 عامًا.. الإسماعيلي يهبط من الدوري الممتاز رسميًا
تحويل العدادات الكودية إلى دائمة.. إجراء عاجل من التنمية المحلية