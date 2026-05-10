أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، الأحد، أنها تمكنت من القبض على عناصر تابعين لخليتين مرتبطتين بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد، إلى جانب توقيف عميل كان يعتزم نقل معلومات من أحد المراكز العسكرية داخل البلاد إلى الخارج، وذلك في عمليات متزامنة شملت ست محافظات.

خلايا عملياتية في أذربيجان الغربية

وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء فارس، أنه تم تحديد هوية خلية مكونة من أربعة عناصر في محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب البلاد، كانت بحسب البيان تستعد لتنفيذ عمليات تستهدف مراكز حساسة ومواقع حكومية، إضافة إلى التخطيط لاغتيال شخص داخل العاصمة طهران.

مصادرة معدات وطائرات مسيّرة

وأضاف البيان أنه جرى ضبط ثلاث طائرات مسيّرة صغيرة، ومركبة نقل خاصة، إلى جانب أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال لاسلكية بعيدة المدى، كما شملت المضبوطات جهاز استقبال من نوع ستارلينك، إضافة إلى سترات واقية من الرصاص، في إطار ما وصفته السلطات بعملية أمنية موسعة.

وأشارت وزارة الأمن الإيرانية إلى مقتل أحد الأشخاص الذين وصفتهم بـ"الإرهابيين" خلال اشتباك مسلح وقع أثناء تنفيذ العملية، دون تقديم تفاصيل إضافية حول ظروف الحادث أو هوية القتيل.

عملية أمنية متعددة المحافظات

وبحسب البيان، فإن عمليات التوقيف شملت عدة محافظات داخل البلاد، في إطار ما وصفته السلطات بأنه تفكيك لشبكات كانت تخطط لتنفيذ عمليات داخل إيران.