أصدر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، توجيهات عسكرية جديدة للجيش، تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية والهجومية في مواجهة التحركات الأمريكية والإسرائيلية بالمنطقة، حيث جاءت هذه التعليمات عقب تسلّمه تقريرا مفصلا حول جاهزية القوات المسلحة، مؤكدا ضرورة الاستعداد للرد الحاسم على أي اعتداء.

قائد مقر خاتم الأنبياء يُقدّم تقريرا للمرشد الإيراني

استقبل مجتبى خامنئي، اليوم الأحد، قائد مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي، الذي قدّم تقريرا مفصلا تناول فيه مستويات الجاهزية القتالية والفنية التي تتمتع بها القوات المسلحة الإيرانية في المرحلة الراهنة.

أكد القائد العسكري، خلال اللقاء، أن القوات الإيرانية تعيش حالة من التأهب العالي والقدرة الكاملة على تنفيذ المهام الموكلة إليها، مشددا على أن الكفاءة الميدانية والروح المعنوية للعناصر العسكرية في أعلى مستوياتها لمواجهة أي تحديات قد تطرأ على الساحة الإقليمية، حسبما أفاد التلفزيون الإيراني.

تحذيرات من عاقبة الاعتداء وتأكيد على الرد الحازم والسريع ضد أي خرق

شدد قائد مقر خاتم الأنبياء أمام المرشد على أن القوات المسلحة "لن تتهاون" في حماية سيادة البلاد، محذّرا من أن أي خطأ في الحسابات أو اعتداء من أي طرف سيواجه برد حازم وصارم وبسرعة فائقة.

وأشار القائد إلى أن استراتيجية "الردع الإيرانية" تعتمد على الجاهزية الاستباقية والقدرة على توجيه ضربات دقيقة، مما يجعل أي محاولة لخرق الأجواء أو الأراضي الإيرانية مغامرة محفوفة بالمخاطر تترتب عليها عواقب وخيمة وفورية.

خطط استراتيجية للتصدي للتحركات المُعادية من قِبل واشنطن وتل أبيب

كشف القائد العسكري للمرشد، عن وجود خطط عملياتية متكاملة تم وضعها خصيصا للتصدي للأعمال العدائية والتحركات التي قد تُصدر عن الجانبين الأمريكي والصهيوني في المنطقة.

وتتضمن هذه الخطط سيناريوهات متعددة للتعامل مع التهديدات المختلفة وضمان تأمين المواقع الحيوية والاستراتيجية للدولة، بما يضمن إجهاض أي محاولات لزعزعة الاستقرار أو المساس بالأمن القومي الإيراني تحت أي ظرف.

توجيهات من المرشد بمواصلة التصدي للأعداء بقوة وحزم في الميدان

من جانبه، أصدر المرشد مجتبى خامنئي، توجيهات جديدة لقائد مقر خاتم الأنبياء تقضي بضرورة الاستمرار في نهج المواجهة القوية والحازمة ضد كافة الأعداء والمتربصين بأمن البلاد.

كما أكد المرشد في تعليماته على أهمية اليقظة الدائمة وتطوير القدرات الدفاعية بما يتناسب مع حجم التهديدات المحيطة، مشددا على أن القوة العسكرية هي الضمانة الأساسية للحفاظ على مكتسبات الدولة وحماية حقوق الشعب الإيراني في مواجهة الضغوط الخارجية.

وتسعى القيادة الإيرانية من خلال هذه الأوامر العسكرية الجديدة إلى ضمان عدم تكرار الخروقات الأمنية وتأمين الجبهة الداخلية ضد أي استهدافات مستقبلية.