إعلان

"مافيش أكل".. تفاصيل التحقيقات في واقعة إهمال 3 أطفال داخل شقة بالجيزة

كتب : صابر المحلاوي

06:47 م 08/04/2026 تعديل في 06:51 م

تعريض أطفال للإهمال داخل شقة - تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

باشرت جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقاتها في واقعة تعريض عدد من الأطفال للإهمال داخل إحدى الوحدات السكنية بدائرة قسم المنيرة الغربية، وذلك عقب إخطار ورد من المجلس القومي للأمومة والطفولة بشأن تدهور حالتهم المعيشية.

واستمعت النيابة إلى أقوال الأم، التي أقرت بأنها تعيش بمفردها بعد انفصالها عن زوجها، وتضطر للعمل لساعات طويلة، ما يدفعها لترك أبنائها دون رعاية، مشيرة إلى أن إصابة أحد الأطفال حدثت عرضيًا أثناء غيابها.

قرارات النيابة في تعريض أطفال للإهمال داخل شقة

وقررت النيابة العامة عرض الأطفال على الجهات الطبية المختصة لتوقيع الكشف الطبي عليهم وبيان حالتهم الصحية، كما كلفت الجهات المعنية بإعداد تقرير شامل عن حالتهم المعيشية، مع استمرار التحريات حول الواقعة، وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لحماية الأطفال.

تفاصيل تعريض أطفال للإهمال داخل شقة

وكشفت التحقيقات الأولية، أن البلاغ جاء من إحدى السيدات التي أفادت بوجود أطفال داخل شقة سكنية في ظروف غير آدمية، مع غياب الرعاية الأساسية وعدم توافر الطعام، "مافيش أكل"، ما أثار الشكوك حول تعرضهم للإهمال.

وبالانتقال والفحص، عثرت قوة من الشرطة على ثلاثة أطفال برفقة والدتهم، وتبين وجود إهمال واضح في رعايتهم، كما تبين أن اثنين منهم يعانيان من ظروف صحية خاصة، بالإضافة إلى وجود آثار إصابة على أحدهم.

أحدث الموضوعات

مدرب سيراميكا كليوباترا: توروب سر تفوقنا على فريق الأهلي
رياضة محلية

يعاني من اضطرابات.. الداخلية تكشف تفاصيل إنهاء شاب حياته أعلى كوبري المظلات
حوادث وقضايا

"خطر".. د. محمود محيي الدين: أتمنى على الوزراء ألا يوقعوا مذكرات تفاهم
مصراوى TV

فيديو "خناقة المرج".. كيف أنهى 3 أجانب حياة شاب بسبب فرح؟
حوادث وقضايا

إيران: لا تهدئة دون لبنان واتفاق "العشر نقاط" هو السبيل الوحيد لوقف الحرب
شئون عربية و دولية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

