خلل مفاجئ يربك مستخدمي ويندوز 11 ومايكروسوفت تتحرك.. تفاصيل

كتب : محمود عبدالرحمن

06:53 م 08/04/2026

أعلنت Microsoft عن إصلاح خلل تقني أربك مستخدمي Windows 11 خلال الأيام الماضية، بعدما تأثرت خاصية البحث داخل قائمة "Start" بعطل مفاجئ منع ظهور النتائج بشكل طبيعي.

تحديث Bing وراء المشكلة

وأوضحت الشركة أن السبب يعود إلى تحديث تم على مستوى الخوادم لخدمة Bing، كان الهدف منه تحسين أداء البحث، إلا أنه تسبب بشكل غير متوقع في تعطيل الميزة لدى عدد من مستخدمي إصدار 23H2.

تجربة مربكة للمستخدمين

وتمثلت المشكلة في ظهور نتائج بحث فارغة أو عدم تحميلها نهائيا، رغم أن بعضها كان قابلا للنقر بشكل غير مرئي، ما تسبب في حالة من الارتباك لدى المستخدمين، وفقا لما أورده موقع "digitaltrends".

وأدرجت مايكروسوفت العطل تحت رمز التتبع WI1273488، مؤكدة أن تأثيره كان محدودا نسبيا، رغم تقارير تشير إلى استمرار المشكلة منذ أشهر.

هل يحتاج المستخدم لاتخاذ إجراء؟

طمأنت مايكروسوفت المستخدمين بأن الإصلاح تم عبر الخوادم من خلال التراجع عن التحديث المسبب للمشكلة، دون الحاجة إلى تحميل أي تحديثات جديدة أو اتخاذ خطوات يدوية، على أن يصل الحل تدريجيا إلى جميع الأجهزة المتأثرة.

سلسلة أعطال تضرب ويندوز 11

ويأتي هذا الخلل ضمن سلسلة من المشكلات التي واجهها النظام مؤخرا، إذ تسبب تحديث أمني في مارس الماضي في تعطيل تسجيل الدخول إلى خدمات مثل Microsoft Teams وOneDrive وMicrosoft Edge، ما دفع الشركة لإصدار تحديث طارئ خلال أيام.

تحديات متزايدة أمام مايكروسوفت

وتسلط هذه الوقائع الضوء على التحديات التي تواجه مايكروسوفت في الحفاظ على استقرار تحديثاتها، وسط مطالب متزايدة بضرورة إخضاع التحديثات لمزيد من الاختبارات الدقيقة قبل طرحها للمستخدمين.

ويندوز 11 مايكروسوفت عطل Start مشكلة البحث تحديث Bing

فيديو قد يعجبك



فيديو "خناقة المرج".. كيف أنهى 3 أجانب حياة شاب بسبب فرح؟
حوادث وقضايا

فيديو "خناقة المرج".. كيف أنهى 3 أجانب حياة شاب بسبب فرح؟
أول تعليق لشيخ الأزهر على وقف الحرب بين أمريكا وإيران
أخبار مصر

أول تعليق لشيخ الأزهر على وقف الحرب بين أمريكا وإيران

حمادة هلال يكشف خلافه مع تامر حسني بسبب "عيش بشوقك" والأخير يرد
زووم

حمادة هلال يكشف خلافه مع تامر حسني بسبب "عيش بشوقك" والأخير يرد
إيران تحذّر من استمرار استهداف لبنان: سيؤدي إلى عواقب وخيمة
شئون عربية و دولية

إيران تحذّر من استمرار استهداف لبنان: سيؤدي إلى عواقب وخيمة
كيف تؤثر الخلافات والعصبية على شرايين القلب؟ جمال شعبان يجبب
نصائح طبية

كيف تؤثر الخلافات والعصبية على شرايين القلب؟ جمال شعبان يجبب

"اجتماع الجمعة".. إيران تُبلغ الوسطاء: لا جلوس مع الأمريكيين قبل إنهاء حرب لبنان
إيران تدرس الانسحاب من وقف إطلاق النار.. تعرف على السبب
لماذا صعدت إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. الأزمات الدولية تكشف لمصراوي
مجزرة في لبنان.. "مئات الضحايا" جراء الضربات الإسرائيلية
تعرف على التصميم الجديد للعملات المعدنية فئة الجنيه و2 جنيه
بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران