حذّر الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، من التوسع في توقيع مذكرات التفاهم بين الوزارات والجهات الخارجية، مؤكدًا أنها قد تحمل مخاطر حقيقية رغم ما تبدو عليه من طابع إيجابي في ظاهرها.

قمة شرم الشيخ.. نجاح شامل واستثناء واحد

قال "محيي الدين" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة" المذاع على منصات التواصل الاجتماعي لمؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، والتي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، إن قمة المناخ التي استضافتها مدينة شرم الشيخ كانت ناجحة بكل المقاييس، مشيرًا إلى أن المناقشات ركزت بشكل كبير على قضايا الطاقة الجديدة والمتجددة، كما حققت نتائج موضوعية خاصة في مجالات التمويل والتطبيق والمتابعة، مؤكدًا أنه يتحدث بصفته الدولية، ولكن أيضًا بانحياز لبلاده.

وأوضح المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن الملاحظة السلبية الوحيدة التي رصدها خلال القمة تمثلت في كثرة مذكرات التفاهم التي لم تتحول إلى تعاقدات ملزمة، مشددًا على أن هذه المذكرات لا تترتب عليها التزامات حقيقية، بل تظل مجرد نوايا قد لا تُترجم إلى خطوات تنفيذية.

تأثيرات سلبية على بيئة الأعمال

أضاف محمود محيي الدين، أن خطورة مذكرات التفاهم تتجلى في تأثيرها على بيئة الأعمال، إذ قد تدفع مؤسسات وبنوكًا وشركات إلى استثمار وقت وجهد كبيرين في دراسة مشروعات يُعلن عنها، مثل: مشروعات الهيدروجين الأخضر، بناءً على توقيع هذه المذكرات، قبل أن يتبين لاحقًا أنها لم تُسفر عن تنفيذ فعلي.

مخاطر مذكرات التفاهم

أشار المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، إلى أن هذا الأمر يمثل نوعًا جديدًا من المخاطر، إلى جانب مخاطر الدولة والقطاع والمشروع، يمكن وصفه بـ"مخاطر مذكرات التفاهم"، موضحًا أن الإعلان عن مشروعات غير مؤكدة قد يخلق حالة من التوقعات لدى المستثمرين، ويدفعهم لتكوين تحالفات وإعداد دراسات قد تذهب سدى في النهاية.

وأكد "محيي الدين" أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى إهدار موارد وجهود كبيرة دون جدوى، داعيًا إلى تقليل أو حتى منع توقيع مثل هذه المذكرات من قبل الوزارات، خاصة إذا لم تكن مدعومة بخطط واضحة للتنفيذ.

واختتم الدكتور محمود محيي الدين، حديثه بالتأكيد على أن بعض مذكرات التفاهم قد تُثمر بالفعل عن مشروعات ناجحة، لكنه شدد على أن التجربة العملية، سواء من موقعه الحالي أو خلال عمله وزيرًا لسنوات طويلة، أثبتت أن نسبة كبيرة منها لا تتجاوز كونها مجرد إعلان نوايا، وهو ما يستوجب إعادة النظر في التوسع في استخدامها.

اقرأ أيضًا:

محمود محيي الدين يكشف تأثيرات حرب إيران.. وموقف الصين (فيديو)

الدكتور محمود محيي الدين ينتقد قرار الحكومة بغلق المحلات في التاسعة مساءً – فيديو

محمود محيي الدين: صندوق النقد يرى الحكومات لا الشعوب -(فيديو)