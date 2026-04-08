لم يكن هدفا.. إسرائيل ترد على أنباء استهداف زعيم حزب الله في لبنان

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الأربعاء، عملية عسكرية جديدة في لبنان تحت اسم "الظلام الأبدي"، معلناً عن قصف 100 هدف في 10 دقائق في أنحاء لبنان، ما أسفر عن سقوط مئات الضحايا والجرحى.

وقال رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي إيال زمير: "سنواصل ضرب تنظيم حزب الله، وسنستغل كل فرصة سانحة، ولن نتهاون في أمن سكان الشمال. سنواصل الهجوم بلا هوادة".

وأكّد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هذه العملية "مركّزة وواسعة النطاق"، مدّعياً أنها "تستهدف جميع مراكز قيادة وسيطرة حزب الله في جنوب لبنان وبيروت والبقاع".

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن إحدى الغارات استهدفت الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، ولكن يبدو أنه لم يتواجد في "غرفة عمليات الطوارئ" في لحظة الاستهداف. لكن هيئة البث الإسرائيلية نفت تقرير القناة 12 العبرية حول محاولة اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، وقالت إنه لم يكن هدفا في الغارات الأخيرة على لبنان.

اغتيال الأمين العام

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية: "خلافا لما ورد في تقرير على إحدى القنوات، لم يكن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم هدفا للاغتيال في الغارات الجوية في لبنان".

وقالت وزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان: "في تصعيد خطير جداً، شن طيران العدو الإسرائيلي موجة غارات متزامنة على العديد من المناطق اللبنانية ما أوقع في حصيلة أولية عشرات الشهداء ومئات الجرحى". داعيةً المواطنين إلى "تخفيف الزحمة الحاصلة خصوصاً في أحياء العاصمة بيروت إفساحاً في المجال لأولوية الإنقاذ والإسعاف".