"محظوظون".. ترامب: إيران أسقطت المقاتلة إف- 15 بصاروخ محمول على الكتف

كتب : محمد جعفر

10:03 ص 07/04/2026 تعديل في 10:05 ص

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المقاتلة الأمريكية من طراز F-15E التي أُسقطت فوق إيران يوم الجمعة الماضي، تعرضت للإصابة بصاروخ موجه حرارياً يُطلق من الكتف.

وقال ترامب إن الصاروخ الذي استُخدم في إسقاط الطائرة كان من نوع الصواريخ المحمولة على الكتف، موضحاً: "كان صاروخاً موجهاً بالحرارة، عليك أن تكون محظوظاً لإصابته، لكنهم أطلقوه وانجذب مباشرة إلى المحرك".

وبحسب شبكة CNN، فإن إسقاط الطائرة "وهي أول مقاتلة أمريكية من طراز F-15 تُسقط بنيران معادية" أدى إلى إطلاق عملية إنقاذ معقدة للطيار وضابط أنظمة الأسلحة من داخل الأراضي الإيرانية.

خسائر بالملايين نتيجة استهداف صواريخ بالآلاف

وأشارت الشبكة إلى أن مهمة الإنقاذ لم تخلُ من الخسائر، إذ فقدت الولايات المتحدة خلال العملية طائرة هجومية من طراز A-10، وطائرتين من طراز MC-130J Hercules للمهام الخاصة، إضافة إلى مروحية واحدة على الأقل.

وبذلك، تكبدت واشنطن خسائر تقدر بمئات الملايين من الدولارات من الطائرات والمعدات العسكرية، نتيجة صاروخ تبلغ تكلفته عشرات الآلاف من الدولارات فقط، وفق تقديرات مرتبطة بطراز الصاروخ المستخدم.

صواريخ إيران المحمولة على الكتف

وتشير تقارير عسكرية إلى أن إيران تمتلك مجموعة متنوعة من أنظمة الدفاع الجوي المحمولة على الكتف (MANPADS)، من بينها صواريخ ستريلا السوفيتية القديمة، وإيغلا الروسية، إضافة إلى منظومة ميساغ المطورة محلياً، وذلك بحسب تقرير "التوازن العسكري 2025" الصادر عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.

ولم يُحدد بعد نوع الصاروخ الذي أسقط المقاتلة الأمريكية، غير أن هذه الأنظمة تشكل تهديداً كبيراً للطائرات التي تحلق على ارتفاعات منخفضة، نظراً لصعوبة اكتشافها واستهدافها من قبل الخصوم.

ويبلغ طول أنبوب إطلاق هذه الصواريخ عادة ما بين 1.2 و2 متر تقريباً، بقطر يقارب 3 بوصات، فيما يتراوح وزنها بين 13و25 كيلوجراماً، ما يجعلها سهلة الحمل والاستخدام من قبل الأفراد في الميدان.

فيديو قد يعجبك



تسلسل مهل ترامب لإيران.. هل تفلح استراتيجية "الضغط الأقصى"؟
نجاح بئر جديدة بخليج السويس تضيف 2500 برميل يوميًا للإنتاج
كيف تؤثر الشوكولاتة الداكنة على صحتك؟- هذا ما يحدث
جريمة على ضفاف الرياح.. اختفاء صاحب كافيه ينتهي بجثة غامضة في منشأة القناطر
5 خطوات بسيطة لتقليل فاتورة الكهرباء في المنزل
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري والقناة الناقلة
حالة الطقس.. الأرصاد تُعلن سقوط أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق
"طلعت مش بنتهم".. مفاجأة جديدة في واقعة تعذيب وقتل طفلة ميت شهالة بالمنوفية
الطقس السيئ .. "التعليم" ترد على شائعات تعطيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس