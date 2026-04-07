مصر تدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى وتحذر من التصعيد

كتب : أسماء البتاكوشي

11:07 ص 07/04/2026

بن غفير داخل باحة المسجد الأقصى

أعربت مصر عن إدانتها الشديدة لإقدام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على اقتحام المسجد الأقصى، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تصعيداً خطيراً واستفزازاً مرفوضاً، فضلاً عن كونها انتهاكاً واضحاً لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشرقية.

وأكدت القاهرة في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، رفضها التام لمثل هذه التصرفات التي تمس بحرمة المقدسات الإسلامية في القدس، مشددة على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته يُعد مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن أي محاولات لفرض واقع جديد على الأرض تُعد باطلة وغير مقبولة. كما شددت على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وأعربت مصر كذلك عن قلقها البالغ إزاء استمرار القيود المفروضة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، وما يترتب عليها من تقييد لحرية العبادة، في انتهاك جسيم للقانون الدولي، الأمر الذي يسهم في زيادة التوتر ويهدد بتصعيد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أكدت على أهمية احترام الدور التاريخي والقانوني للأوقاف الإسلامية في القدس، وعلى رأسها الوصاية الهاشمية في إدارة شؤون المسجد الأقصى وتنظيم الدخول إليه، بما يضمن الحفاظ على قدسيته وصون الوضع القائم.

واقتحم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مساء الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، في وقت تواصل فيه سلطات الاحتلال إغلاق المسجد أمام المصلين لليوم الـ38 على التوالي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان لها، بأن بن غفير اقتحم باحات المسجد -للمرة الـ15 منذ توليه منصبه عام 2023- عبر باب المغاربة وصولًا إلى باب السلسلة.

