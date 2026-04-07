انخفضت أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 7-4-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 14.45 جنيه للشراء، و14.51 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.79 جنيه للشراء، و14.83 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 142.06 جنيه للشراء، و144.54 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 13.8 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و14.95 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني: 75.84 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و76.96 جنيهًا للبيع، بتراجع 4 قروش.

سعر الدينار الكويتي: 174.08 جنيه للشراء، بزيادة 48 قرشًا، و177.58 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.