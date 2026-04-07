أسعار 5 عملات عربية تنخفض مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

كتب : أحمد الخطيب

11:13 ص 07/04/2026

انخفضت أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 7-4-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 14.45 جنيه للشراء، و14.51 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.79 جنيه للشراء، و14.83 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 142.06 جنيه للشراء، و144.54 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 13.8 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و14.95 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني: 75.84 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و76.96 جنيهًا للبيع، بتراجع 4 قروش.

سعر الدينار الكويتي: 174.08 جنيه للشراء، بزيادة 48 قرشًا، و177.58 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أسعار 5 عملات عربية تنخفض مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء
أخبار البنوك

أسعار 5 عملات عربية تنخفض مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء
نجاح بئر جديدة بخليج السويس تضيف 2500 برميل يوميًا للإنتاج
اقتصاد

نجاح بئر جديدة بخليج السويس تضيف 2500 برميل يوميًا للإنتاج
بين وعيد ترامب وحسابات الجنرالات.. هل يمكن القضاء على إيران في ليلة واحدة؟
شئون عربية و دولية

بين وعيد ترامب وحسابات الجنرالات.. هل يمكن القضاء على إيران في ليلة واحدة؟
الأول من نوعه.. تفاصيل برنامج "المعلم الريادي" لأعضاء هيئة تدريس الأزهر
الأزهر

الأول من نوعه.. تفاصيل برنامج "المعلم الريادي" لأعضاء هيئة تدريس الأزهر
تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيراميكا كليوباترا.. ما موقف حراسة المرمي؟
رياضة محلية

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيراميكا كليوباترا.. ما موقف حراسة المرمي؟

