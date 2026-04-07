الشوكولاتة الداكنة تحظى بشعبية كبيرة لاعتقاد الكثيرين بأنها "أكثر صحة" من الشوكولاتة بالحليب، لكن قيمتها الغذائية تعتمد على مكونات المنتج ونسبة الكاكاو، وليس مجرد اللون الداكن.

ما الفرق بين الشوكولاتة الداكنة والشوكولاتة بالحليب؟

وفقا لموقع "The Conversation"، جميع أنواع الشوكولاتة تصنع من حبوب الكاكاو، لكن النسبة تختلف، الشوكولاتة الداكنة عادة تحتوي على 50% إلى 90% كاكاو، بينما تتراوح نسبة الكاكاو في الشوكولاتة بالحليب بين 20% و30%.

النسبة الأعلى تعني محتوى أكبر من المعادن مثل المغنيسيوم والحديد والزنك، إضافة إلى مركبات مضادة للأكسدة تُعرف بـ"الفلافانولات".

كيف تؤثر الفلافانولات الموجودة في الشوكولاتة على الصحة؟

الفلافانولات تدعم صحة القلب، بتحسين تدفق الدم وخفض ضغط الدم بشكل طفيف، كما ربطت بعض الأبحاث بين استهلاك الشوكولاتة وتقليل مخاطر أمراض القلب والسكتة الدماغية.

هل الشوكولاتة الداكنة خالية من السكر؟

رغم احتوائها على كاكاو أعلى، يمكن لبعض أنواع الشوكولاتة الداكنة أن تحتوي على 40% إلى 50% سكر، أي أن قطعة بوزن 150 جراما تصل إلى نحو 19 ملعقة صغيرة من السكر، كما يكشف ترتيب المكونات على العبوة الحقيقة إذا كان السكر أول المكونات، فهو المكون الأساسي حتى في الشوكولاتة الداكنة.

كيف تختار الشوكولاتة الداكنة بشكل أفضل؟

ينصح الخبراء بالبحث عن منتجات تحتوي على 70% كاكاو أو أكثر، مع التأكد من أن الكاكاو هو المكون الأول في القائمة، ومع ذلك، الاعتدال العامل الأهم؛ فالقيمة الصحية لا تتعلق بنوع الشوكولاتة فقط، بل بالنظام الغذائي الكامل.

