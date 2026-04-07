إعلان

السعودية: اعتراض وتدمير 18 مسيرة خلال الساعات الماضية

كتب : مصراوي

01:48 ص 07/04/2026 تعديل في 10:20 ص

صواريخ باليستية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي تمكنت خلال الساعات الماضية من اعتراض وتدمير 18 طائرة مسيّرة.

كان المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي، قد أعلن في وقت سابق، اعتراض وتدمير 7 صواريخ باليستية أطلقت باتجاه المنطقة الشرقية من المملكة وسقوط أجزاء من حطام الصواريخ في محيط منشآت للطاقة.

جاء في بيان المالكي أن الدفاعات الجوية السعودية تمكنت من التصدي للصواريخ الباليستية، مشيرا إلى أن الفرق المختصة تواصل تقييم الأضرار الناجمة عن سقوط الحطام في محيط منشآت الطاقة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر سقوط صاروخ إيراني في المنطقة الصناعية بالجبيل شرقي السعودية، مما يؤكد حجم التصعيد الذي تشهده المنطقة، دون بيان رسمي حول الخسائر.

يأتي هذا في وقت تتواصل فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لليوم التاسع والثلاثين على التوالي، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات التي طالت دولا خليجية عدة.

كانت السعودية قد أعلنت في مناسبات سابقة عن اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية، مؤكدة استعدادها للتصدي لأي تهديدات تمس المملكة، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل يجوز قضاء أكثر من صلاة فائتة مع كل فرض حاضر؟.. أمين الفتوى يجيب
أخبار

هل يجوز قضاء أكثر من صلاة فائتة مع كل فرض حاضر؟.. أمين الفتوى يجيب
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 7-4: تحذير لهذا البرج.. حب وأموال لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 7-4: تحذير لهذا البرج.. حب وأموال لهؤلاء
"هزيمة استراتيجية".. إيران تعلق على تهديدات ترامب
شئون عربية و دولية

"هزيمة استراتيجية".. إيران تعلق على تهديدات ترامب
حدث بالفن | أزمة هيفاء وهبي ضد دكتور تجميل وتفاصيل جديدة في حالة عبدالرحمن
زووم

حدث بالفن | أزمة هيفاء وهبي ضد دكتور تجميل وتفاصيل جديدة في حالة عبدالرحمن
بـ "حفلة معاش".. تعليم سوهاج تخالف قرار الحكومة بحظر الفعاليات وترشيد الإنفاق
أخبار المحافظات

بـ "حفلة معاش".. تعليم سوهاج تخالف قرار الحكومة بحظر الفعاليات وترشيد الإنفاق

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري والقناة الناقلة
حالة الطقس.. الأرصاد تُعلن سقوط أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق
"طلعت مش بنتهم".. مفاجأة جديدة في واقعة تعذيب وقتل طفلة ميت شهالة بالمنوفية
الطقس السيئ .. "التعليم" ترد على شائعات تعطيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس