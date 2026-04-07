استقبل اللواء مهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الفريق بانزا مويلامبوي جول، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، والوفد المرافق رفيع المستوى، وذلك بحضور السفير جان بابتيست كاسونجو موسينغا، سفير الكونغو الديمقراطية بالقاهرة.

وخلال الزيارة، تم بحث تعزيز آليات التعاون والاستفادة من الإمكانيات المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع، لتلبية كافة احتياجات المشروعات التنموية والصناعات الدفاعية والأمنية بجمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى جانب تحديد أوجه التعاون المقترحة بين الجانبين في مختلف مجالات التصنيع.

وفي هذا الصدد، أكد مختار عبداللطيف، أهمية تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل مع الأشقاء الأفارقة في مختلف المجالات الصناعية والاقتصادية، وفتح منافذ جديدة للتصدير إلى إفريقيا.

وأعرب عن اعتزازه بالعلاقات المشتركة بين البلدين، مشددًا على أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك، وتعزيز أواصر التعاون من خلال فتح مجالات جديدة للصناعات الدفاعية والأمنية، لافتًا إلى اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بالمشاركة في المشروعات التنموية بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وخلال تفقده معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية حرص بلاده على تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع جمهورية مصر العربية في مختلف المجالات الصناعية والتنموية، معربًا عن اعتزازه بهذه الزيارة للهيئة العربية للتصنيع، الظهير الصناعي للدولة المصرية، ومشيرًا إلى أهمية تنسيق الجهود لتحقيق التكامل وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع.

اقرأ أيضًا:

رئيس الوزراء يتابع خطط وإجراءات التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر



