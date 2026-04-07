أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، الثلاثاء، بأن نحو 14 مليون شخص تطوعوا للقتال دفاعاً عن البلاد في حال وقوع غزو بري محتمل من الولايات المتحدة وإسرائيل، وفق ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".

ويأتي هذا الإعلان بعد تصريحات سابقة لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أدلى بها في الثاني من أبريل الجاري، أكد فيها أن نحو 7 ملايين شخص سجلوا تطوعهم للقتال، وتشير هذه الأرقام إلى تضاعف عدد المتطوعين المعلن خلال أيام قليلة، في وقت يبلغ فيه عدد سكان إيران نحو 90 مليون نسمة.

وبحسب أسوشيتد برس، أطلقت وسائل الإعلام الرسمية في إيران حملات دعائية مكثفة لدعوة المواطنين إلى التطوع، شملت رسائل نصية مباشرة للمواطنين، إلى جانب دعوات عبر القنوات الرسمية ووسائل الإعلام الحكومية.

كما طلبت السلطات الإيرانية من الجنود المتقاعدين إبلاغ الجهات المختصة باستعدادهم للعودة إلى الخدمة والمشاركة في القتال إذا دعت الحاجة.