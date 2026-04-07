استعدادًا لغزو محتمل.. إيران: 14 مليون شخص يتطوعون للقتال

كتب : محمد جعفر

10:22 ص 07/04/2026

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، الثلاثاء، بأن نحو 14 مليون شخص تطوعوا للقتال دفاعاً عن البلاد في حال وقوع غزو بري محتمل من الولايات المتحدة وإسرائيل، وفق ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".

ويأتي هذا الإعلان بعد تصريحات سابقة لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أدلى بها في الثاني من أبريل الجاري، أكد فيها أن نحو 7 ملايين شخص سجلوا تطوعهم للقتال، وتشير هذه الأرقام إلى تضاعف عدد المتطوعين المعلن خلال أيام قليلة، في وقت يبلغ فيه عدد سكان إيران نحو 90 مليون نسمة.

وبحسب أسوشيتد برس، أطلقت وسائل الإعلام الرسمية في إيران حملات دعائية مكثفة لدعوة المواطنين إلى التطوع، شملت رسائل نصية مباشرة للمواطنين، إلى جانب دعوات عبر القنوات الرسمية ووسائل الإعلام الحكومية.

كما طلبت السلطات الإيرانية من الجنود المتقاعدين إبلاغ الجهات المختصة باستعدادهم للعودة إلى الخدمة والمشاركة في القتال إذا دعت الحاجة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نجاح بئر جديدة بخليج السويس تضيف 2500 برميل يوميًا للإنتاج
اقتصاد

نجاح بئر جديدة بخليج السويس تضيف 2500 برميل يوميًا للإنتاج
5 خطوات بسيطة لتقليل فاتورة الكهرباء في المنزل
أخبار مصر

5 خطوات بسيطة لتقليل فاتورة الكهرباء في المنزل
أسعار 5 عملات عربية تنخفض مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء
أخبار البنوك

أسعار 5 عملات عربية تنخفض مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء
كيف تؤثر الشوكولاتة الداكنة على صحتك؟- هذا ما يحدث
نصائح طبية

كيف تؤثر الشوكولاتة الداكنة على صحتك؟- هذا ما يحدث
تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيراميكا كليوباترا.. ما موقف حراسة المرمي؟
رياضة محلية

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيراميكا كليوباترا.. ما موقف حراسة المرمي؟

