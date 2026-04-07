حصل موقع مصراوي على أول صور للمعديات المطورة الجديدة، التي ستعمل على نقل المواطنين بين ضفتي قناة السويس بمحافظة بورسعيد، وذلك ضمن خطة شاملة لتحديث منظومة النقل والخدمات في المنطقة.

تصميم عصري يتماشى مع طبيعة المدينة

وكشف مصدر مطلع أن المعديات الجديدة شهدت تطويرًا ملحوظًا في شكلها الخارجي، حيث تم اعتماد اللون الأزرق بدرجاته المختلفة، بما يعكس الطابع الساحلي لمدينة بورسعيد، التي تقع على ساحل البحر المتوسط وتشكل المدخل الشمالي لقناة السويس. ويهدف هذا التصميم إلى تحقيق هوية بصرية متناسقة مع البيئة المحيطة، بما يعزز من المظهر الحضاري للخدمات المقدمة للمواطنين.

تقنيات حديثة وأنظمة أمان متطورة

وأوضح المصدر أن المعديات جرى تزويدها بأحدث المحركات التي تضمن كفاءة التشغيل وتقليل استهلاك الوقود، إلى جانب تطبيق منظومة متكاملة من وسائل السلامة والأمان. كما تم إدخال نظم تكنولوجية حديثة تُستخدم لأول مرة في هذا القطاع، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة وضمان أعلى درجات الأمان للركاب خلال عمليات التنقل.

طفرة في منظومة النقل بين ضفتي القناة

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود هيئة قناة السويس لتطوير منظومة المعديات، والتي تمثل شريانًا حيويًا يربط بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد. ويهدف المشروع إلى تسهيل حركة انتقال المواطنين وتقليل زمن الرحلات، مع رفع كفاءة التشغيل وتحقيق سيولة مرورية أفضل.

وتعكس هذه التطورات توجه الدولة نحو تحديث البنية التحتية للخدمات، خاصة في المناطق الحيوية، بما يواكب خطط التنمية الشاملة ويُحسن جودة الحياة للمواطنين.