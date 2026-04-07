أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، مشاركة الجامعة في مبادرة «وفرها تنورها» التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية داخل الجامعات والمعاهد، وذلك في إطار جهود الدولة لمواجهة التحديات العالمية في مجال الطاقة وتعزيز كفاءة استخدامها.

إجراءات عملية لترشيد الطاقة

وأوضح الجيزاوي أن مشاركة الجامعة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الوزارة بضرورة تفعيل دور الجامعات في نشر ثقافة الاستخدام الرشيد للطاقة، من خلال تطبيق عدد من الإجراءات العملية، من بينها استخدام وسائل الإضاءة الموفرة، وترشيد استهلاك الكهرباء داخل القاعات الدراسية والمدرجات، إلى جانب دعم التوسع في استخدام الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية.

دور مجتمعي وتعليمي فاعل

وأكد رئيس الجامعة حرص إدارة جامعة بنها على دمج أهداف المبادرة في مختلف الأنشطة التعليمية والخدمية، بما يعزز من دورها المجتمعي في دعم توجهات الدولة نحو الاستدامة والحفاظ على الموارد.

الطلاب شركاء في نجاح المبادرة

وأشار إلى أن طلاب جامعة بنها يؤدون دورًا محوريًا في إنجاح المبادرة، حيث يُعدّون شركاء رئيسيين في نشر الوعي بثقافة ترشيد الطاقة داخل الحرم الجامعي وخارجه، من خلال مشاركتهم في الندوات التوعوية، والأنشطة الطلابية، والمسابقات الابتكارية المرتبطة بكفاءة استخدام الطاقة.

توسيع دائرة الوعي المجتمعي

وأضاف أن الطلاب يسهمون أيضًا في نقل رسائل التوعية إلى أسرهم ومحيطهم الاجتماعي، بما يضاعف من أثر المبادرة على مستوى المجتمع، ويعزز من تبني السلوكيات الإيجابية في استهلاك الطاقة.

حملات توعوية ومحتوى رقمي

ولفت إلى أن أنشطة المبادرة تتضمن إعداد محتوى رقمي توعوي، وتنظيم حملات إعلامية داخل الكليات، لضمان وصول الرسائل التثقيفية إلى أكبر عدد ممكن من الطلاب، وترسيخ ثقافة الاستهلاك الرشيد كجزء من السلوك اليومي.

التزام مستمر بالتنمية المستدامة

واختتم الجيزاوي بالتأكيد على استمرار جامعة بنها في دعم مثل هذه المبادرات الوطنية، التي تسهم في رفع وعي الطلاب، وإعداد جيل قادر على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.