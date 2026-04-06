ترامب: الإيرانيون سيعودون إلى العصر الحجري

كتب : عبدالله محمود

09:20 م 06/04/2026

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أضاف يوما إلى المهلة، مؤكدًا أنه بعد ذلك لن يبقى لدى الإيرانيين جسور ولا منشآت طاقة.
وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض اليوم الإثنين، أن الإيرانيين سيعودون إلى العصر الحجري إذا لم يبرموا اتفاقا مع الولايات المتحدة.
وأعرب ترامب عن خيبة أمله إزاء دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي قالت إنها ستساعد بلاده بعد الانتصار.
وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أنه يأمل ألا تضطر الولايات المتحدة إلى قصف منشآت الطاقة في إيران.
وأكد ترامب، أنه ألغى الاتفاق النووي وقتل قاسم سليماني، مضيفا أنه لو كان لا يزال على قيد الحياة لكانت الولايات المتحدة تتعامل مع إيران مختلفة تماما الآن.
وأوضح ترامب أنه قال لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لولا شن العملية على إيران لكانت إسرائيل وأجزاء واسعة من الشرق الأوسط قد مُحيت.
وجدد الرئيس الأمريكي تأكيده على أمله في عدم الاضطرار إلى قصف منشآت الطاقة في إيران.

ترامب: الجانب الإيراني مستعد ويرغب في التوصل إلى اتفاق

وأضاف ترامب، أن الجانب الإيراني مستعد ونشط ويرغب في التوصل إلى اتفاق، رافضًا التحدث عن وقف إطلاق النار أو تفاصيل أخرى بشأن المحادثات الجارية بين طهران واشنطن.

