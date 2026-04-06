أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا"، بأن طهران سلّمت الحكومة الباكستانية ردها الرسمي على المقترح الذي قدّمته الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء الحرب الجارية، وذلك بعد أسبوعين من المشاورات المكثفة رفيعة المستوى.

رفض الهدنة والتمسك بـ "الحل الدائم"

كشفت المصادر الإيرانية عن فحوى الرد، حيث رفضت طهران بشكل قاطع فكرة "وقف إطلاق النار المؤقت" أو "الهدنة القصيرة"، مشددة على أن أي اتفاق يجب أن يضمن إنهاء كاملا وشاملا للصراع، مع ضرورة الرفع الفوري والكامل للعقوبات المفروضة عليها كشرط أساسي لإيقاف العمليات العسكرية.

انتقادات للخطة الأمريكية

من جانبها، وصفت وزارة الخارجية الإيرانية الخطة الأمريكية بأنها "غير منطقية"، مؤكدة استمرار تبادل الرسائل عبر الوسطاء، مع الإشارة إلى أن طهران تعكف حاليا على صياغة "قائمة مطالبها الخاصة" لضمان حقوقها في أي تسوية قادمة، بعيدا عن الإملاءات التي تراها غير واقعية.

وساطة باكستانية لإعادة فتح "هرمز"

وفي سياق متصل، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أن باكستان قدّمت إطارا لإنهاء الأعمال القتالية يعتمد على مرحلتين الأولى تبدأ بوقف فوري لإطلاق النار، والثانية تتبعها اتفاقية شاملة.

وكان من المتوقع أن تؤدي هذه الخطة حال قبولها إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، وهو ما اصطدم حتى الآن بالشروط الإيرانية المشددة.