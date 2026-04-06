إيران ترفض "الهدنة المؤقتة" وتُبلغ باكستان بشروطها لإنهاء الحرب مع أمريكا

كتب : مصطفى الشاعر

05:56 م 06/04/2026

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا"، بأن طهران سلّمت الحكومة الباكستانية ردها الرسمي على المقترح الذي قدّمته الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء الحرب الجارية، وذلك بعد أسبوعين من المشاورات المكثفة رفيعة المستوى.

رفض الهدنة والتمسك بـ "الحل الدائم"

كشفت المصادر الإيرانية عن فحوى الرد، حيث رفضت طهران بشكل قاطع فكرة "وقف إطلاق النار المؤقت" أو "الهدنة القصيرة"، مشددة على أن أي اتفاق يجب أن يضمن إنهاء كاملا وشاملا للصراع، مع ضرورة الرفع الفوري والكامل للعقوبات المفروضة عليها كشرط أساسي لإيقاف العمليات العسكرية.

انتقادات للخطة الأمريكية

من جانبها، وصفت وزارة الخارجية الإيرانية الخطة الأمريكية بأنها "غير منطقية"، مؤكدة استمرار تبادل الرسائل عبر الوسطاء، مع الإشارة إلى أن طهران تعكف حاليا على صياغة "قائمة مطالبها الخاصة" لضمان حقوقها في أي تسوية قادمة، بعيدا عن الإملاءات التي تراها غير واقعية.

وساطة باكستانية لإعادة فتح "هرمز"

وفي سياق متصل، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أن باكستان قدّمت إطارا لإنهاء الأعمال القتالية يعتمد على مرحلتين الأولى تبدأ بوقف فوري لإطلاق النار، والثانية تتبعها اتفاقية شاملة.

وكان من المتوقع أن تؤدي هذه الخطة حال قبولها إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، وهو ما اصطدم حتى الآن بالشروط الإيرانية المشددة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خالد علي: حبس أحمد دومة 4 أيام بتهمة نشر أخبار كاذبة
حوادث وقضايا

خالد علي: حبس أحمد دومة 4 أيام بتهمة نشر أخبار كاذبة
"الوطنية للصحافة" تحتفي بقيادات إعلامية بعد تعيينهم في مناصب مهمة - تفاصيل
أخبار مصر

"الوطنية للصحافة" تحتفي بقيادات إعلامية بعد تعيينهم في مناصب مهمة - تفاصيل
ترامب: يمكننا القضاء على إيران في ليلة واحدة وقد تكون غدًا
شئون عربية و دولية

ترامب: يمكننا القضاء على إيران في ليلة واحدة وقد تكون غدًا

ترامب: فجرنا طائرتي الشحن في إيران لمنع وقوعهما بيد الإيرانيين
شئون عربية و دولية

ترامب: فجرنا طائرتي الشحن في إيران لمنع وقوعهما بيد الإيرانيين
"يغير موازين الحرب".. ما هو مشروع "مايفن" عين أمريكا في حرب إيران؟
أخبار و تقارير

"يغير موازين الحرب".. ما هو مشروع "مايفن" عين أمريكا في حرب إيران؟

أخبار

المزيد

لمدة 20 ساعة.. قطع المياه عن 5 مناطق في الإسكندرية غدًا
تنظيم الاتصالات يكشف تفاصيل الشريحة المخصصة للأطفال
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة هجومية وحاملة مروحيات أمريكية
واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق