شهدت قرية المحرص التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الإثنين، واقعة غامضة بعد العثور على جثة شخص داخل عشة بأرض زراعية، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي.

انتقال القوات الأمنية وإجراءات الفحص

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع الواقعة مدعومة بسيارات الإسعاف، وتم فرض كردون أمني حول المكان لمنع اقتراب الأهالي والحفاظ على مسرح الواقعة.

جمع المعلومات واستدعاء الشهود

أوضحت المصادر الأمنية أن الجهات المختصة بدأت في جمع المعلومات وسؤال شهود العيان والمتواجدين بالمنطقة، إلى جانب إجراء المعاينة اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة، وفحص الجثة بدقة.

تحرير محضر وفتح التحقيق

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، لتحديد سبب الوفاة والظروف المحيطة بالحادث الغامض، وسط متابعة دقيقة من الأجهزة الأمنية لضمان سرعة كشف الملابسات.